OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, mercoledì 4 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Il Leone si sente sulle spalle il mondo intero. Responsabilità in famiglia, problemi sul lavoro, progetti a lungo termine in amore che diventano difficili da rispettare senza una base economica sicura. Al momento vedete tutto scuro, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete puntare tutto sui prossimi due giorni, quando le stelle torneranno a sorridervi e a darvi buone opportunità di crescita.

VERGINE

Amici della Vergine, le stelle – secondo l’oroscopo di Paolo Fox – domani saranno dalla vostra parte e vi regaleranno un mercoledì decisamente colmo di buonumore. Sono favoriti soprattutto gli spostamenti e i contatti con le persone, soprattutto dal punto di vista professionale. Non dimenticate di rispettare una promessa fatta tempo addietro a un familiare. In amore, se avete intenzioni serie è il momento del grande passo.

BILANCIA

Per la Bilancia l’umore è leggermente scuro. E ciò è dovuto soprattutto a un periodo difficile in amore, visto che ultimamente con il partner sembra non esserci più dialogo. Sono successe troppe cose tra voi e se non chiarite al più presto finirete per vivere un rapporto colmo di rancore. Cercate di metterci tutta la passione possibile per recuperare, al momento per voi non conta nient’altro.

SCORPIONE

Scorpione, siete in grande spolvero in questo mercoledì 4 settembre. Il motivo sta in alcune stelle decisamente benevole, che vi garantiscono una giornata di grande energia. Sarà che si avvicina una scadenza a cui tenete molto, ma siete insolitamente concentrati e quadrati sul lavoro. Approfittatene per brillare il più possibile.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 4 settembre

Il segno più fortunato di oggi è sicuramente quello della Vergine. Avete un quadro astrale positivo: avanti prendetevi ciò che vi appartiente.

