Oroscopo Paolo Fox domani | 4 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, mercoledì 4 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, per voi questo mercoledì sarà finalmente un giorno positivo e spensierato. Sarà l’inizio di una seconda metà di settimana decisamente al di sopra delle aspettative. In questo periodo di stelle benevole avrete molti vantaggi dal punto di vista professionale, ma anche un bel recupero in amore, dove avete vissuto giorni turbolenti.

TORO

Per voi del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà il momento di mettere in pratica i vostri buoni propositi. Basta predicare bene e razzolare male… Da mercoledì impegnatevi per rispettare le vostre promesse, sia nei confronti degli altri, sia soprattutto nei confronti di voi stessi. Le stelle in questa ultima parte dell’anno favoriranno i grossi cambiamenti: abbiate coraggio di osare.

GEMELLI

Quanta stanchezza per gli amici dei Gemelli, anche a causa della forte opposizione di Giove al vostro segno. In questa giornata dovete cercare di sopravvivere e superare una serie di ostacoli. Impegnatevi al massimo, certi dell’aiuto che vi forniranno le persone a voi più care. Scelte difficili e divisive da fare al più presto: non rimandate ulteriormente.

CANCRO

Anche voi del Cancro siete stanchi e stressati. Per molti di voi questa settimana coincide con la ripresa della normale routine dopo le ferie estive e non siete ancora abituati ai ritmi del vostro lavoro. Aspettate con ansia il weekend, ma nel frattempo non prendete sotto gamba diverse questioni. Rifugiatevi nell’amore per tornare a vivere buone sensazioni in questa giornata complicata.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 4 settembre

Il segno più fortunato di oggi è sicuramente quello dell’Ariete. Avete un quadro astrale davvero positivo che vi sostiene in tutti i vostri obiettivi. Specie sul lavoro.

