Oroscopo di oggi 3 settembre | Previsioni del giorno | Astrologia | TPI | Segni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 3 SETTEMBRE 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, martedì 3 settembre 2019.

L’oroscopo di oggi di Branko

L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi martedì 3 settembre 2019

Amici dell’Ariete, questo martedì è piuttosto positivo per il vostro segno. Gli impegni e le cose da fare non mancano, soprattutto a livello familiare, ma grazie al vostro entusiasmo riuscirete a togliervi parecchie soddisfazioni. Nei rapporti con il partner attenti a non fare promesse che non potete mantenere.

Cari Toro, questo martedì vi vede assoluti protagonisti. Se la settimana infatti è iniziata sotto cattivi auspici, adesso le cose sono improvvisamente girate per il verso giusto. Per questo approfittatene per darvi da fare, soprattutto se volete recuperare i rapporti, anche di amicizia, con persone che sono un po’ uscite dai radar.

Oroscopo di oggi 3 settembre 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi prevede per il vostro segno una giornata piuttosto sottotono, a tratti noiosa. Non ci saranno particolari novità né in positivo né in negativo. Per cui cercate di evitare discussioni e rimandare ai prossimi giorni progetti importanti.

Cari Cancro, in questo 3 settembre 2019 vivrete una giornata assolutamente positiva. Trascorrerete infatti una giornata in compagnia degli amici più cari, che vi permetteranno di allontanare dalla testa pensieri e preoccupazioni, soprattutto se avete avuto discussioni con il partner.

Amici del Leone, una giornata che partirà con il piede sbagliato per il vostro segno. Siete decisamente poco in forma e stressati, per cui quella di oggi 3 settembre sarà per voi una giornata molto lunga. Massima concentrazione sul lavoro se avrete riunioni o incontri importanti. Finalmente in serata, mettendo la testa sul cuscino, potrete rilassarvi.

Oroscopo di oggi 3 settembre 2019 | Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi prevede una giornata che partirà al top già dal mattino con una notizia positiva che vi farà svoltare. In generale otterrete varie soddisfazioni, visto che chi vi circonda apprezza il vostro lavoro e quello che fate.

Amici della Bilancia, giornata davvero negativa per il vostro segno. Continua infatti un periodo no che si protrae ormai da tempo. D’altronde le vacanze sono ormai finite da tempo e siete tornati alla routine classica. In amore, riprendete eventuali discorsi in sospeso con il partner.

Cari Scorpione, potete esultare: siete il segno del giorno! D’altronde siete in splendida forma, grazie ad un quadro astrale davvero al top. In amore godrete di una complicità al top con il vostro partner, mentre sul lavoro dimostrerete ancora una volta la vostra capacità di risolvere i problemi ed essere brillanti.

Oroscopo di oggi 3 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi 3 settembre vi vede un po’ sottotono. Lo stress non manca, e questa sarà una giornata particolarmente faticosa e ricca di impegni. Il consiglio è quello di mantenere la calma e affrontare le cose per come vengono, impegnandovi al massimo.

Cari Capricorno, una giornata in cui siete particolarmente fortunati, cosa che di questi tempi è abbastanza rara. Approfittatene, dunque, affinché ogni vostro progetto possa trovare realizzazione. Portate avanti i vostri progetti, perché specie sul lavoro farete un’ottima figura. Bene l’amore per i single.

Amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi vi invita in questo martedì 3 settembre 2019 ad avere particolare pazienza. Potrebbero esserci parecchie polemiche in famiglia, soprattutto con le persone con cui siete più legati. Ottime notizie in arrivo: favoriti nuovi incontri.

Amici dei Pesci, questa sarà per voi una giornata poco fortunata. Ci sono malanni e problemi da risolvere, con qualche acciacco fisico causato dal cambio di stagione. Possibili discussioni in famiglia: mantenete la calma per non peggiorare le cose e sprecare energie.

