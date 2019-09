Oroscopo di domani 4 settembre 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 4 settembre 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 4 settembre 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE DI PAOLO FOX

Ariete

Amici dell’Ariete, la Luna in Scorpione vi fa un bell’effetto: nella giornata di mercoledì saranno favoriti la vostra creatività e soprattutto la vostra fecondità. In amore, dunque, abbandonatevi alla passione e alla fantasia, in un periodo in cui l’intesa con il partner è davvero alle stelle. Sul lavoro, appoggiatevi ad alcuni colleghi che la pensano come voi per rendere più sopportabili alcune ingiustizie. Single: non è ancora il momento per tornare a vivere l’amore vero.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 2 ALL’8 SETTEMBRE 2019

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Toro

Per il Toro si apre un mercoledì non proprio ricco di soddisfazioni. Vi sentite sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico, ma finché non vi decidete a darvi una controllata a tavola questa situazione non potrà cambiare. Nei rapporti con gli altri, siate più voi stessi, senza costruire un’immagine finta di voi per piacere di più. In amore, in serata sarà il momento di un confronto con il partner, per chiarire alcune incomprensioni.

I SEGNI FORTUNATI DI SETTEMBRE 2019 IN AMORE SECONDO PAOLO FOX

Oroscopo di domani 4 settembre 2019 | Gemelli

Siete il segno del giorno, voi dei Gemelli! Il vostro mercoledì sarà davvero molto promettente, in tutti i settori. In amore sentite il bisogno di maggiore autonomia rispetto al partner, ma il vostro rapporto è così bello e saldo che questo non significherà un allontanamento tra voi. I single avranno semplicemente l’imbarazzo della scelta tra una serie di pretendenti, alcuni dei quali molto interessanti. Sul lavoro, poi, nessuno potrà fermarvi: siete il punto di riferimento per colleghi e superiori.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE 2019 SECONDO FOX

Cancro

Vi esaltate quando avete delle grosse responsabilità. Voi del Cancro non siete persone che sentono particolarmente la pressione, anzi quando sentite la fiducia dei colleghi rendete al meglio. Domani Saturno favorirà la vostra professionalità. Non trascurate però l’amore, anche perché il futuro ha in serbo per voi alcune belle novità. Stelle benevole per gli affari.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Leone

Solitamente siete delle persone molto precise e affidabili, ma da quando siete tornati dalle vacanze siete ancora con la testa tra le nuvole. Le stelle vi invitano a concentrarvi maggiormente sul lavoro, se non volete un richiamo ufficiale da chi comanda. Nel frattempo, impegnatevi anche a non essere i soliti permalosi. In famiglia conoscono tutti questo lato del vostro carattere, eppure non riescono ancora a digerirlo del tutto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di domani 4 settembre 2019 | Vergine

Vergine, questo mercoledì partirà molto bene per voi. Soprattutto per coloro che non vedono l’ora di impegnarsi nuovamente al massimo sul lavoro, dopo un mese di agosto di totale relax ma anche di grande noia. Siete motivati per la nuova stagione professionale. In amore, muovetevi con i piedi di piombo. Non è una giornata per costruire qualcosa di importante per il futuro.

Bilancia

Niente da fare, amici della Bilancia: non riuscite a inanellare due giorni positivi. Domani vi sentirete infatti sotto a un treno. Il motivo? Forse l’alimentazione, forse una delusione amorosa che nonostante il tempo continua a far sentire le sue conseguenze. Dedicate questa giornata solo a voi stessi: divertitevi, rilassatevi e non pensate a ciò che vi porta stress e agitazione.

Scorpione

Per lo Scorpione si apre invece un mercoledì 4 settembre 2019 decisamente piacevole. Si avvicina un momento che aspettate da tempo e non state più nella pelle. I preparativi sono a buon punto, adesso non vi resta che aspettare. Nel frattempo tuffatevi sul lavoro, dove nonostante i problemi e le frustrazioni sentite di poter dire la vostra e dare un contributo importante.

Oroscopo di domani 4 settembre 2019 | Sagittario

Anche per il Sagittario è in arrivo un ottimo mercoledì. Per voi è il momento perfetto per superare alcune questioni rimaste in sospeso per molto tempo, soprattutto in amore. Con il partner avete bisogno di un dialogo schietto e sincero, per vedere se si può continuare a stare insieme. I problemi, infatti, non mancano. E le colpe sono di entrambi. Ma meglio così: fossero state di uno solo dei due, fare pace sarebbe stato più complicato.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE DI PAOLO FOX

Capricorno

Amici del Capricorno, in questo mercoledì spenderete tantissime energie psico-fisiche, ma alla fine verrete ricompensati. I ritmi della vostra vita sono altissimi, ma siete abituati e non vi spaventa la fatica. Ciò che vi fa paura, invece, è la crisi che molti di voi stanno vivendo con il partner. Il dialogo è importante per chiarire. Se siete single, invece, sono in arrivo per voi emozioni forti. Tuffatevi nell’avventura.

Acquario

L’Acquario come sempre ultimamente non riesce a vivere felice e senza pensieri. Troppe le responsabilità e la paura per il futuro, che si trasformano in un malumore continuo e difficile da gestire. Anche in questo mercoledì 4 settembre 2019 vi sentirete sottotono. Attenzione, però, a non essere troppo remissivi nel rapporto con gli altri. Difendete la vostra posizione.

Pesci

Non c’è male per i Pesci, pronti a un mercoledì senza grossi impegni e quindi decisi a dedicarsi a loro stessi. Per voi, infatti, questa giornata sarà all’insegna dell’ordinaria amministrazione. In amore siete particolarmente romantici: organizzate qualcosa di particolare per far tornare il sorriso al partner. Sul lavoro, invece, procedete con prudenza. Non è il momento giusto per osare.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 4 settembre: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE