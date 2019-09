Oroscopo Branko 3 settembre 2019 | Oggi | Previsioni del giorno | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 3 SETTEMBRE 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 settembre 2019.

In questo martedì la Luna passa in Scorpione e incide pesantemente sul vostro umore, provocando tempeste interiori e risvegliando istinti primordiali. Secondo Branko, oggi avrete voglia di provocare. Ma troverete anche il tempo di iniziare a costruire qualcosa di veramente importante sul lavoro. In questa giornata, non trascurate nemmeno la vostra voglia di divertirvi.

Toro Il Toro entra in un periodo di due giorni molto difficile, nel quale la Luna è in opposizione e provoca sconvolgimenti. Vi sentirete molto agitati, stressati dal lavoro. Per fortuna sono in arrivo per voi alcune belle novità, dovete solo avere pazienza per un altro po’ di tempo. Nel frattempo, cercate di rilassarvi e di spendere il vostro tempo in ciò che vi interessa di più. Buon momento anche per l’amore.

Oroscopo Branko 3 settembre 2019 | Gemelli

Anche per i Gemelli Branko consiglia qualche giorno di attesa, per avere tempi migliori e maggiori energie da investire. Al momento siete bloccati, soprattutto in alcune questioni burocratiche che vi tolgono il sonno. Siete consapevoli di non avere molte colpe, ma siete comunque i primi (se non gli unici) a pagare. La Luna in Scorpione invece aumenta la vostra brillantezza sul lavoro, anche se state trascurando eccessivamente la famiglia e l’amore.

Le stelle tornano a sorridervi, amici del Cancro, dopo che ieri hanno provocato una serie di tensioni e scombussolamenti in molti rapporti personali. In questo martedì, secondo Branko, avrete l’opportunità di riprendervi. Approfittatene soprattutto in amore, visto che avete molto da farvi perdonare dal partner. Venere in Marte vi regala momenti magici, anche e soprattutto dal lato fisico del vostro rapporto. Bene sul lavoro.

Marte vi trascina, amici del Leone, in un giorno in cui vi spenderete al massimo per il lavoro, ottenendo anche risultati molto soddisfacenti. Buon momento per voi anche dal punto di vista finanziario, ma occhio a non fidarvi troppo di alcuni investimenti consigliati da persone senza cuore. Non tiratevi indietro se ci sono discussioni da affrontare: con queste stelle potete dimostrare a tutti la vostra superiorità.

Oroscopo Branko 3 settembre 2019 | Vergine

In questo martedì i nati sotto il segno della Vergine hanno tantissimo da offrire. La Luna entra in Scorpione e regala anche al vostro segno una bella botta di energia. State attenti a come investite questa ondata di fortuna. Non giocate su troppi tavoli, ma selezionate le cose che vi stanno più a cuore e spendetevi per quelle. Momento propizio per gli affari, ma prima saldate i vostri debiti.

Bilancia, con l’autunno è arrivato il momento di mettere in campo nuove strategie di lavoro, senza però dimenticare o trascurare ciò che di buono avete fatto nella passata stagione. Si può sempre migliorare sul lavoro e voi siete dei perfezionisti. Arriverete in inverno con tante armi. Buone occasioni di felicità in questo martedì anche negli altri settori, soprattutto in amore, soprattutto se siete single.

La Luna entra nel vostro segno, ma a differenza degli altri segni – per i quali questo passaggio astrale non è foriero di belle notizie – per voi ha tutto un altro sapore. Branko lo definisce un passaggio provvidenziale: dopo settimane scarne di soddisfazioni e con tanto nervosismo, per due giorni sarete al settimo cielo. Momenti indimenticabili in amore, godeteveli.

Oroscopo Branko 3 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, siete sempre intenti a rincorrere un traguardo lavorativo che al momento sembra irraggiungibile. Il vostro problema è che ultimamente guardate solo agli obiettivi finali, senza dare la giusta importanza alla crescita che state avendo semplicemente nell’inseguirli. Soffrite un po’ la concorrenza di alcuni colleghi, ma saprete dimostrare la vostra superiorità.

Per il Capricorno questo martedì sarà un giorno magico. Le stelle, infatti, vi sorridono in modo passionale e a tratti malizioso. Regalandovi una giornata da vivere al massimo, senza pensare al passato e né tanto meno al futuro. Il momento è adesso: divertitevi, rifugiatevi nell’amore, rilassatevi o partite. Seguite il vostro cuore.

Per l’Acquario secondo Branko non sarà una giornata facile. Siete molto ambiziosi, a volte troppo, e vi tuffate in progetti e iniziative con il solo scopo di guadagnare o crescere professionalmente. Purtroppo nel vostro tentativo di arrivare in alto dimenticate che la vita non è solo materialismo: state molto attenti agli affetti che perdete lungo la strada. Cercate di rimediare finché siete in tempo.

Mercurio e Sole entrano in Vergine e per voi dei Pesci questo significa che è in arrivo un po’ di maretta. In questo martedì 3 settembre 2019 non mancheranno tensioni sul lavoro, soprattutto con alcuni colleghi con i quali condividete degli importanti progetti. Il vostro difetto è quello di pensare di essere superiori agli altri. Il risultato? Non ascoltate le opinioni altrui. In giornata è in arrivo anche una buona notizia per voi.

