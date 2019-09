Nicole Frendo: chi è la cantante in gara a Castrocaro 2019

NICOLE FRENDO CHI È – Tra i cantanti in gara nella finale del Festival di Castrocaro 2019 uno dei più interessanti è sicuramente Nicole Frendo. Una ragazza che ha già fatto un discreto percorso musicale, considerando che ha partecipato a X Factor Malta.

Ma chi è Nicole Fredo, finalista del Festival di Castrocaro 2019? La ragazza ha appena 17 anni e, pur non essendo ancora molto famosa in Italia, ha già avviato una discreta carriera nel suo Paese d’origine, Malta. Nicole infatti ha partecipato all’edizione locale di X Factor, stupendo giudici e pubblico specie con le esibizioni di Too Good at Goodbyes di Sam Smith e di Purple Rain di Prince.

Alla fine Nicole Fredo si è piazzata al terzo posto, alle spalle di Michela Pace e Owen Leullen. Nonostante la giovane età, dunque, ha un nome e soprattutto una voce riconoscibile. Dopo X Factor adesso la grande opportunità di Castrocaro 2019: superate le selezioni, infatti, la ragazza maltese è giunta fino alla finale in onda su Rai 2 il 3 settembre 2019.

Ma non solo. Recentemente ha affiancato sul palco Andrea Bocelli per interpretare If Only, come la stessa ha raccontato sul suo profilo Facebook: “Ricordo che quando ho sentito per la prima volta questo brano ho immaginato me stessa mentre lo cantavo insieme a lui”.

Lo scorso 9 agosto Nicole Frendo ha partecipato ad uno degli eventi più importanti di Malta, il Fridays and friends che si è tenuto al Sound Salon. Insomma, il suo sogno è ben chiaro e l’ambizione non manca. E adesso Nicole spera che con la partecipazione al Festival di Castrocaro 2019 le si possano aprire le porte della grande musica, ben oltre il terzo posto di X Factor Malta.

Ecco alcuni dei video delle canzoni di Nicole: