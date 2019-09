Mike Baker: chi è Michele Sechi, il cantante in gara al Festival di Castrocaro 2019

MIKE BAKER CHI È – Il suo vero nome è Michele Sechi, ma in realtà tutti lo conoscono con lo pseudonimo di Mike Baker. Si tratta di uno dei finalisti del Festival di Castrocaro 2019, la popolare kermesse musicale giunta alla sua 62esima edizione.

A condurla in prima serata su Rai 2 sono Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per loro si tratta della prima volta, dopo essere tornati insieme nella vita reale. Mike Baker porta alla finale di Castrocaro 2019 la canzone Dalla (Giò).

Tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Castrocaro 2019

Ma chi è Mike Baker, finalista del Festival di Castrocaro? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Mike Baker, chi è Michele Sechi finalista di Castrocaro 2019

Michele Sechi è già noto al grande pubblico per esser stato il vincitore di ‘Axa for talent’, il contest legato a The Voice of Italy, il talent di Rai 2. Così questa finale potrebbe finalmente rappresentare la sua definitiva consacrazione.

Festival di Castrocaro, Belen e Stefano i conduttori

Al momento uno dei suoi più grandi successi è il singolo Home. La sua vita è un mix tra Cina e Sardegna: “Ho iniziato a studiare musica a Pechino, ma poi in Italia mi sono appassionato alla musica cantautorale”, ha dichiarato in un’intervista a La Nazione.

I cantanti del Festival di Castrocaro 2019

Uno dei suoi ultimi brani, Dalla (Giò), ha conquistato un gran numero di download, venendo apprezzato anche da Fiorello. Lo showman ha infatti mandato la sua canzone nel corso della trasmissione Il Rosario della Domenica, in onda su Radio Deejay.

Mike Baker è una giovane promessa della musica italiana, insomma, sostenuta da Alessandro Di Dio Masa, già rinomato per aver scoperto un talento dietro l’altro. Fra gli ultimi brani troviamo Firenze, di cui appena otto mesi fa ha realizzato il video, e le precedenti Agosto, Abitudine e Nuvole.

La giuria di Castrocaro 2019