Dopo il grande esordio delle prime due puntate (la serie tv La verità sul caso Harry Quebert ieri è stato il programma più visto), anche stasera – martedì 3 settembre 2019 – tornano su Canale 5 altri due episodi del film e sono tanti gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni della seconda puntata.

Il pubblico italiano ha risposto molto bene alla decisione di Mediaset di piazzare in prima serata la serie con protagonista l’attore Patrick Dempsey, diretta dal regista premio Oscar Jean-Jacques Annaud e basata sull’omonimo romanzo di Joel Dicker del 2012.

Quelli che andranno in onda stasera saranno gli episodi numero 3 e 4 della serie, su un totale di 10 totali.

Ecco le anticipazioni della seconda puntata della serie La verità sul caso Harry Quebert, stasera 2 settembre 2019 su Canale 5 dalle 21.20.

La verità sul caso Harry Quebert, le anticipazioni della puntata di stasera

Nel primo episodio di stasera, continuano le indagini del giovane scrittore Marcus per cercare di scagionare il professor Quebert dall’accusa di omicidio per la morte della giovane Nola Kellergan, 15enne morta 30 anni prima delle vicende narrate nel film e il cui cadavere è stato ritrovato nella casa di Quebert solo adesso.

Intanto, in carcere, continuano anche i flashback, i ricordi di Quebert sulla sua infatuazione per la ragazza, di molto più giovane di lui. Nel 1975, infatti, lo scrittore è sempre più attratto da Nola. Nel bar in cui si reca tutti i giorni per scrivere il romanzo che lo renderà uno degli autori più famosi al mondo, Harry si accorge delle attenzioni che gli rivolge la cameriera Jenny Queen, spinta soprattutto dalla madre (Tamara) che vuole che la ragazza trovi un uomo ricco che possa mantenerla. Jenny trova un taccuino, nel quale il professore confessa tutto il suo amore per una cameriera. E si convince che quelle parole siano state scritte proprio per lei.

Nel 2008, invece, scopriamo che Jenny è sposata con il capo della polizia, Travis Dawn. Lo stesso che ha trattato molto male Marcus. Jenny, però, non prova nessun rancore per il professor Quebert, al contrario della madre Tamara. Quebert, invece, chiede a Marcus di accettare la proposta del suo editore e di scrivere un libro sulla vicenda di Nola. Nel frattempo, le indagini portano un nuovo elemento: sul manoscritto del libro di Quebert, trovato accanto al cadavere della ragazza, c’è una dedica per Nola. Harry però sostiene che non si tratta della propria scrittura.

Nel secondo episodio di stasera, invece, tra i flashback dal 1975 si scopre che una grande amica di Nola aveva visto i segni sul corpo della ragazza. Nola le confessa così che la madre la picchia perché non vuole che si trucchi o indossi abiti succinti. Anche il reverendo Kellergan, il padre, vede i lividi sul corpo della figlia, ma fa finta di niente. Al cinema, Nola incontra Harry Quebert in bagno con la cameriera Jenny: lo schiaffeggia e va via. Il giorno dopo tenta il suicidio.

Quebert, pieno di sensi di colpa, corre da lei dimenticando un appuntamento con Tamara, madre di Jenny. La donna, arrabbiata, va a casa di Harry, entra e fruga tra le sue cose, trovando uno scritto nel quale dichiara tutto il suo amore per Nola. Decisa a vendicarsi, porta con sé la lettera.

Nel 2008, invece, Marcus scopre che Nola aveva un rapporto molto particolare (per molti erano amanti) con il potente Elijah Stern. Seguendo la nuova pista, lo scrittore scopre che la ragazza, prima di scomparire nel nulla, era stata vista più volte sull’auto di Luther Caleb, l’autista di Stern.

