Justin Bieber su Instagram dice stop agli eccessi del passato grazie a sua moglie

Stop eccessi. Dopo droga e sesso senza limiti, Justin Bieber fa pace con se stesso. E lo annuncia in un lungo post su Instagram.

“Ora sono felice”, scrive la star della musica americana. Ma il merito non è del successo e nemmeno dei soldi (ne ha guadagnati tanti nella sua carriera iniziata quando era un adolescente). E’ solo grazie alla amore se Justin ha messo la testa a posto.

“Ora sto vivendo il momento più felice della mia vita…”, racconta Bieber che ha sposato di recente Hailey Baldwin (top model vendiduenne). Il cantante canadese, lo ricordiamo, dopo una lunga relazione con Selena Gomez si è sposato lontano dai flash dei fotografi lo scorso anno. Poi su Instagram l’annuncio ufficiale.

Il nuovo cammino di Justin è iniziato nel 2015. In quell’anno ha intrapreso una vera e propria conversione di cui ha spesso parlato nelle interviste. Di errori nel suo passato ce ne sono stati tanti, Justin non ne ha mai fatto mistero in questi anni nonostante la giovane età: 19 anni. “È difficile alzarsi dal letto la mattina con l’atteggiamento giusto quando si è sopraffatti dalla propria vita, dal proprio lavoro, dalle proprie responsabilità, dalle proprie emozioni, dalle proprie finanze, dalle proprie relazioni”, scrive su Instagram.

“Il grande successo mi ha travolto nel giro di due anni. Tutto il mio mondo è stato capovolto. Sono passato dall’essere un ragazzo di 13 anni di una piccola città, ad essere elogiato a destra e sinistra dal mondo che non conoscevo, ma l’umiltà arriva con l’età. Avevo tanti soldi e usavo droghe. Ho pensato anche al suicidio

Ho iniziato a far uso di droghe piuttosto pesanti a 19 anni e ho abusato di tutte le mie relazioni. Ero pieno di collera, irrispettoso verso le donne e arrabbiato. Mi allontanai da tutti coloro che mi amavano, e mi nascondevo dietro un guscio di una persona che era diventato.

Mi ci sono voluti anni per riprendermi da tutte queste terribili decisioni, riparare relazioni interrotte e cambiare le abitudini.” Queste parole non lasciano spazio a doppie interpretazioni, ma poi Justin Bieber racconta i suoi sentimenti. Quello che sta provando dopo il matrimonio, celebrato come se non fosse la star tra le più pagate al mondo.

“Fortunatamente Dio mi ha benedetto con persone straordinarie che mi amano. Ora sto navigando nella migliore stagione della mia vita, il matrimonio! Che è una nuova incredibile responsabilità. ho imparato la pazienza, la fiducia, l’impegno, la gentilezza, e l’umiltà”.

