Governo news: le ultime notizie di oggi martedì 3 settembre

GOVERNO NEWS – Tutte le ultime notizie di oggi, martedì 3 settembre, sulla crisi di governo. È una giornata fondamentale per la nascita di un governo M5S-PD guidato dal presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Oggi, infatti, sulla piattaforma Rousseau è previsto il voto degli iscritti M5S (segui qui la diretta), i quali dovranno esprimersi sull’eventuale nascita dell’esecutivo giallorosso. Intanto, le forze politiche continuano a lavorare alla stesura del programma, mentre domani, mercoledì 4, Giuseppe Conte potrebbe salire al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(Se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

CRISI DI GOVERNO, LA DIRETTA LIVE

Qui di seguito tutte le ultime news di oggi, martedì 3 settembre, sul governo in diretta LIVE, con aggiornamenti in tempo reale.

ore 7.30 – Il quesito su Rousseau per il governo con la Lega era diverso – Gli iscritti alla piattaforma Rousseau oggi, martedì 3 settembre, dalle 9 alle 18 saranno chiamati a rispondere al seguente quesito: “Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. Tuttavia, nel 2018, quando il Movimento 5 Stelle ha sottoscritto un accordo di governo con la Lega, sottoponendolo poi ai suoi iscritti attraverso il voto su Rousseau, il quesito era stato posto in maniera molto diversa.

All’epoca, infatti, la Lega non veniva mai menzionata, mentre si chiedeva solamente un’approvazione generica al “contratto del governo del cambiamento”. Ad alimentare i sospetti, però, è stato anche l’ordine delle due possibili risposte, invertito, rispetto il quesito del 2018.

Il “No”, a differenza di un anno e mezzo fa, arriva infatti prima del “Si”. Una “svista” corretta dai tecnici, che successivamente hanno rimediato invertendo nuovamente l’ordine delle risposte e posizionando il “Si” prima del “No”.

Governo news: la giornata di ieri

La giornata di ieri, martedì 2 settembre, è stata contraddistinta dai nuovi incontri tra Giuseppe Conte e le delegazioni di M5S e PD e dalla rinuncia di Luigi Di Maio alla vicepresidenza. In una diretta sulla sua pagina Facebook, infatti, il capo politico del M5S ha affermato che non sarà vicepremier a seguito della rinuncia del Partito Democratico. In serata, inoltre, il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook, ha lanciato un appello agli iscritti del M5S, ma anche agli elettori del Pd, affinché diano fiducia all’esecutivo giallorrosso da lui guidato.

Crisi di governo, le ultime news: il riassunto della giornata di ieri