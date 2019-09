Giovanni Arichetta: chi è il cantante in gara al Festival di Castrocaro 2019

GIOVANNI ARICHETTA CHI È – Giovanni Arichetta è uno dei giovani più interessanti della finale del Festival di Castrocaro 2019 in programma oggi, 3 settembre 2019, su Rai 2 e condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Ma qual è il suo percorso? Il 25enne piemontese (è nato a Torino) ha iniziato a dedicarsi con assiduità alla sua chitarra soltanto sei anni fa. Il tutto è stato dovuto a una cocente delusione d’amore. Nonostante la grande passione per la musica, non ha voluto mollare i suoi studi in ingegneria, anche se questi ultimi nell’ultimo periodo sono stati messi un po’ da parte.

Cosa vuole fare in futuro? Giovanni ha un solo sogno: diventare un cantante professionista. Essere tra i finalisti di Castrocaro può essere quindi per lui un grandissimo trampolino, che dovrà sfruttare nel miglior modo possibile.

Giovanni Arichetta si è voluto raccontare in un’intervista, rilasciata ai microfoni de ‘La Stampa’. “Per me già essere arrivato fin qui è una grande soddisfazione – le sue parole a La Stampa -. La mia caratteristica principale? Penso che sia la mia capacità autocritica, che in molti possono scambiare per modestia. Ma non è così. I talent? Sono sicuramente uno strumento per misurarsi e magari anche per ottenere un po’ di visibilità”.

Quali sono i suoi idoli? Jovanotti, Antonello Venditti e i Mumford and Sons, una band che ascoltava nel periodo in cui ha iniziato a scrivere.

Sono già 4 gli inediti scritti da Giovanni. Quali sono? Eccoli con i rispettivi video:

CASTELLI DI CARTA

PIÙ CHE MAI

RESTA

TOCCA A NOI

