Una giornalista lascia il lavoro per diventare influencer: ora guadagna 6mila euro a foto

Una ragazza britannica di 23 anni, Alexa Dellanos, di Miami, guadagna circa 6mila euro per ogni immagine dei suoi viaggi che posta su Instagram: faceva la giornalista ma ha deciso di diventare influencer e guadagnare di più.

Grazie alla visibilità del suo fidanzato famoso ,che viaggia con lei, ha guadagnato così tanto da poter lasciare il lavoro e potersi permettere un paio di operazioni chirurgiche che l’hanno resa ancora più appariscente sui social.

Prima di diventare influencer, Alexa faceva la giornalista tv. Ma compiendo i primi passi nel mondo dei media si è resa conto che il piccolo schermo non sarebbe stato profittevole quanto quello del suo smart phone.

“Onestamente non avevo immaginato quanti soldi si potessero fare su Instagram fino a quando non ho iniziato, ora sento che il mio limite è solo il cielo”, spiega l’influencer.

“Ho capito che sarei stata in grado di triplicare il mio salario da giornalista come influencer. Ho aperto da sola le porte del mondo dell’intrattenimento. Da giornalista ci avrei messo molto di più, in attesa che qualcuno le aprisse per me”.

Alexa e il suo ragazzo Alec, che guadagna circa 10milioni di euro all’anno – viaggiano il mondo da globe trotter, con la star di Instagram che si lascia fotografare su mezzi di trasporto lussuosi. Jet e yacht sono all’ordine del giorno. E così per ogni foto che posta riesce a guadagnare fino a 5mila euro grazie agli sponsor.

Adesso, grazie ai milioni di follower che vanta sul social, ha deciso di creare una sua linea di abbigliamento femminile.

Alexa racconta di essere così famosa da ricevere proposte di matrimonio per strada da parte di utenti che si sono innamorati di lei e che si sono presentati sotto casa sua, senza che lei avesse mai rivelato il suo indirizzo.

Gli ammiratori erano diventati così insistenti da spingerla a cambiare residenza e a tenerla del tutto segreta.

Anche se spesso Alexa condivide foto erotiche per avere più follower e like, ammette che il suo obiettivo, oltre a quello di lavorare, è di diffondere energie positive su Instagram.

“Voglio condividere energie positive con tutte le persone che incontro e con chiunque guardi la mia vita attraverso i social media.

“Forse un giorno Instagram smetterà di esistere come ogni altra piattaforma social, ma non credo che avverrà presto”, dice Alexa.

“E se mai succederà sono sicura che i miei follower mi seguiranno altrove”.

La classifica degli influencer più ricchi: quanto si guadagna con Instagram