Gaia Gemmellaro: chi è la cantante in gara al Festival di Castrocaro 2019

Questa sera, in finale, alla 62esima edizione del Festival di Castrocaro, ci sarà anche Gaia Gemmellaro: 18 anni, siciliana, originaria di Nicolosi, in provincia di Catania. La giovanissima artista sarà tra i dieci finalisti che si sfideranno sul palco per aggiudicarsi il titolo “Voce nuova 2019” del festival che andrà in onda martedì 3 settembre su Rai due e Rai radio 2. Per questa edizione della manifestazione, condotta da Belen Rodriguez e Stefano de Martino, la giuria sarà presieduta da Simona Ventura. Tra gli altri componenti della giuria ci saranno anche Andrea Delogu, Elodie e il maestro Bruno Santori e un quarto giurato il cui nome non è stato ancora svelato.

La giovanissima artista ha iniziato il suo percorso nella musica da bambina, studiando pianoforte e canto. Il festival emiliano non è il primo palco sul quale Gaia si esibisce. Tra i suoi successi si contano la vittoria del Tour Music Fest organizzato da Mogol, il concorso di Mediaset “Tra sogno e realtà”, e il festival “La vela d’oro”, aggiudicandosi il premio della critica con una giuria composta da Stefano Senardi, Alex La Gamba, Max Giunta e il maestro Umberto Iervolino. Proprio grazie al successo ottenuto dalla partecipazione alle manifestazioni musicali nazionali, è riuscita a registrare i primi brani inediti.

“Tanta emozione e lavoro duro”: così Gaia Gemmellaro sintetizza in un’intervista a La Sicilia i suoi giorni di festival, che descrive come una “grande macchina”. Sul palco è arrivata dopo aver superato un durissimo processo di selezione con altri 650 ragazzi. Tra i suoi idoli, ci sono artisti internazionali del calibro di Ed Sheeran, Sam Smith e Ariana Grande, mentre tra gli italiani, il cantante Ultimo è tra i suoi preferiti.