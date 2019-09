Eleonora Daniele riceve il premio “Diva e donna tv” al Festival di Venezia

Diva e donna dell’anno. A Eleonora Daniele è stato consegnato l’ambito premio tv del famoso settimanale tra i più letti di sempre. Giunta in Laguna per il Festival del Cinema, la Daniele ha ritirato il Premio Personaggio Tv dell’anno per la conduzione di “Storie Italiane” (che tornerà dal 9 settembre su Rai1). Il suo programma si occupa da sempre di attualità e inchieste.

Le storie che piacciono agli italiani. Eleonora Daniele chiude col botto su Rai 1

Lo scorso anno il programma, leader del daytime della Rete ammiraglia, ha chiuso con un bilancio più che positivo: il 20% di share in media con picchi molto più alti. Un esempio: durante la settimana di Sanremo ha sfiorato il 25%.

Dati altissimi che hanno promosso a pieni voti il talk di Rai 1 con la formula del talk-dibattito in studio. Ma dallo scorso anno la Daniele ha inserito anche le interviste face to face. Nel suo salotto sono arrivati anche personaggi di personaggi di calibro internazionale del cinema e della tv per raccontarsi senza filtri.

Tra i premiati all’evento in Laguna anche Giulia Elettra Goretti, con il premio per la serie tv Trust. Poi Alessandro D’Ambrosi il Premio come coautore e protagonista della serie tv “Che Dio ci aiuti 4”; Ra Degan con il Premio Regia per il suo film documentario “The Last shaman”. Ma anche Thomas Degasperi con il Premio sportivo dell’Anno per i suoi straordinari successi sportivi p Elettra Lamborghini con il Premio come Miglior Protagonista della musica internazionale.

La serata di gala del premio Diva e Donna, all’hotel Centurion Palace di Venezia, ha avuto la finalità di sostenere Never Give Up: onlus per prevenire e trattare i disturbi della nutrizione ed alimentazione.

Infatti, Never Give Up ha dato vita una campagna di sensibilizzazione, acquisita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In 5 anni ha supportato ben 5 mila ragazzi.