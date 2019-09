Chiara Ferragni creata dall’ex? Lo sfogo dell’influencer

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo pieno e magico, ma molti la accusano di essere stata “creata” dal suo ex Riccardo Pozzoli, e lei risponde con uno sfogo su Instagram.

Dopo il week end di festeggiamenti del suo anniversario a Portofino, si prepara a presentare il documentario della sua vita a Venezia, ed è decisamente emozionata: proprio ieri ha postato un video in cui la influencer è in lacrime per la gioia di presentare il film sulla sua vita al festival del cinema.

Chiara Ferragni piange su Instagram: ecco perché

Ma proprio quando ha postato il video in cui piange nel rivedere il film Unposted, che sarà proiettato questo sabato, 7 settembre, al festival di Venezia, i follower si sono scagliati contro di lei e la sua fortuna.

Secondo alcuni, infatti, Chiara Ferragni deve tutto al suo ex ragazzo, Riccardo Pozzoli, che l’ha aiutato a creare il blog che l’ha resa famosa, The Blonde Salade, e ha lanciato il suo business grazie alle sue qualità di imprenditore.

Proprio durante il fine settimana di festeggiamenti del suo anniversario, Pozzoli si è sposato in italia con la fidanzata spagnola Gabrille Caunesi.

I follower ricordano proprio lui in questi giorni e dicono a commento del video su Instagram: “Ti ha ideata e creata in tutto il tuo ex fidanzato Riccardo. A Milano lo san tutti”.

Ma Chiara non ci sta, e nei commenti risponde per le rime: “Ma ti rendi conto di come parli? Qualcuno mi ha creata? Ho avuto un business partner con cui ho lavorato ma da sempre sono stata la mente business dietro ogni mia scelta. Sono stufa di sentire che qualcuno mi ha ‘creata’ e penso che ormai i fatti parlino chiaro: da quando lavoro in autonomia i miei lavori e traguardi professionali sono triplicati, se non di più. Questo è maschilismo allo stato puro”.

Chiara quindi accusa gli hater di essere maschilisti, e di non accettare che abbia guadagnato la fama di adesso tutta solo semplicemente per il fatto che è una donna.

