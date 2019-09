Facebook nasconderà i like, come Instagram

Facebook nasconderà il numero di like: il social di Mar Zuckerberg sta considerando l’ipotesi di rimuovere la visualizzazione del numero di like dai post degli utenti, come sta già succedendo per Instagram.

L’obiettivo dell’esperimento è lo stesso: diminuire l’ansia sociale e la frustrazione di chi non riceve abbastanza like o di chi è ossessionato dall’invidia. Far concentrare gli utenti sul contenuto e non sull’apprezzamento di un post.

A far sapere dell’esperimento è il sito di tecnologia Tech Crunch, che ha chiesto al social network di Manlo Park conferma sulla sperimentazione. Facebook ha confermato: la ricercatrice Jane Manchun Wong, analizzando il codice dell’app di Facebook per Android, ha individuato un prototipo dove il conteggio dei Like è nascosto.

Instagram ha già avviato la sperimentazione in sette Paesi, tra cui Canada e Italia, dove ormai il pubblico di un post può vedere solo il nome degli amici in comune che hanno apprezzato il contenuto e non il numero di “mi piace” a un post. Solo l’autore del contenuto può farlo.

Facebook non ha reso noti gli esiti del programma pilota su Instagram, né le ragioni esatte per cui è stato avviato, e neppure confermato se dopo la fase di test, l’oscuramento dei Like possa diventare la norma.

Ma secondo l’azienda proprietaria dei social network la rimozione dei like da Facebook, in cui gli utenti condividono momenti fondamentali della propria vita come il matrimonio o un nuovo lavoro, potrebbe allontanare l’ansia da prestazione e la ricerca ossessiva dell’approvazione altrui.

