Debora Manenti: chi è la cantante in gara al Festival di Castrocaro 2019

DEBORA MANENTI CHI È – Questa sera, 3 settembre 2019, in prima serata su Rai 2 la cantante bresciana Debora Manenti si giocherà le proprie chance nella finale della 62esima edizione del Festival di Castrocaro (2019).

La 21enne di Cazzago San Martino si esibirà dal vivo insieme agli altri finalisti: Alfredo Bruno di Rende, Anita da Pomezia, Gaia Gemmellaro da Nicolosi, Giovanni Arichetta da Torino, Mike Baker da Vico Pisano, Nicole Frendo da Malta, Riad Souala da Vicenza, Berna da Mascali e Kram da Reggio Calabria.

Ma chi è Debora Manenti? Debora è una cantante che sa passare con agilità dal rap alla melodia. È arrivata alla fase finale del concorso dopo una prima maxi-selezione a Milano e una seconda scrematura a Castrocaro Terme.

Lo scorso anno, in piazza Loggia, aveva vinto la gara Vivigas BeTalent e giovedì prossimo, 5 settembre 2019, parteciperà, nella medesima piazza, all’edizione “best of” della manifestazione.

Nel 2017 Debora Manenti ha invece preso parte alle selezioni per il talent-show Amici di Maria De Filippi. Anche la sorella di Debora, Nicol, è abile vocalist, e lo scorso anno ha preso parte a “The Voice Of Italy”. Le sorelle Manenti studiano canto all’Accademia Vocal Power, con Anna Gotti.

“È stato un susseguirsi di emozioni e sinceramente sono ancora qui che mi chiedo se sia tutto vero”, le parole di Debora Manenti a Il giornale di Brescia. “Il sogno è il Festival di Sanremo? Il pensiero, lo confesso, c’è. Ma ora mi concentrerò su Castrocaro, prova impegnativa”.

In passato Debora ha partecipato alla trasmissione I Fatti Vostri dove si esibì in Tintarella di Luna, una canzone che Mina ha cantato nel ’59 e titolo di un album omonimo pubblicato l’anno successivo con la Italdisc. All’epoca appena 16enne, la giovane artista ha rivelato di aver iniziato a cantare quando aveva appena sei anni. E nel tempo non si è dedicata solo al canto, ma anche allo studio del violino, per un anno, e del clarinetto per cinque anni.

