La showgirl provocante su Instagram prima di Venezia

Cecilia Rodriguez si prepara a Venezia, e su Instagram condivide un siparietto in cui si mostra quasi senza veli, risultando decisamente provocante.

Prima si scambia messaggi con il fidanzato Ignazio Moer, poi si scatta delle foto in asciugamano.

In una di queste, mentre è seduta sul lettino dei messaggi, l’asciugamano le scopre parte del seno.

E poi parte con il video decisamente provocante, in cui mostra le forme con il telefono in mano, con addosso sempre solo il solito asciugamano bianco.

Insomma, la sorella di Belen Rodriguez non lascia troppo spazio all’immaginazione, o quel tanto che basta per mandare in visibilio i fan.

Ma su Instagram Cecilia riporta la copertura completa del trattamento di bellezza a cui si sottopone insieme a Ingazio, per prepararsi alla 79esima edizione della kermesse cinematografica, che li vedrà protagonisti del red carpet in una delle serate prima della chiusura, prevista per il 7 settembre.

Per Rodriguez è d’obbligo un passaggio anche dal parrucchiere per rinfrescare la lunga chioma, mentre Moser pompa i muscoli in palestra.

