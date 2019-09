Festival di Castrocaro 2019, chi ha vinto l’edizione condotta da Belen e Stefano De Martino

FESTIVAL DI CASTROCARO 2019 VINCITORE – Si è conclusa oggi, martedì 3 settembre 2019, l’edizione numero 62 del Festival di Castrocaro 2019, condotta quest’anno da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Si tratta di una delle kermesse musicali più seguite, che negli anni ha visto nascere alcuni degli artisti italiani più famosi come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero e Fiordaliso.

Ma chi ha vinto Castrocaro 2019? In finale sono arrivati in dieci cantanti, dopo un lungo percorso partito dalle selezioni. Si tratta di giovani promesse della musica italiana, che sperano di sfruttare quest’occasione per sfondare in ambito discografico.

Il vincitore del Festival di Castrocaro 2019 è

A determinare il vincitore di Castrocaro 2019 andato in onda il 3 settembre su Rai 2 è stata una giuria presieduta da Simona Ventura e con al suo fianco la conduttrice Andrea Delogu, il maestro Bruno Sartori, la cantante Elodie e il cantante dell’equipe 84 Maurizio Vandelli. Superospite è Gigi d’Alessio.

Tutte le esibizioni dei finalisti sono state ovviamente dal vivo. Ma quali sono i criteri che hanno portato alla scelta del vincitore da parte dei giudici? I primi cinque finalisti si confrontano cantando dal vivo. Alla fine della prima manche cinque di loro proseguono la gara, mentre gli altri cinque vengono eliminati.

Nella seconda manche si decreta il podio. Nella terza manche i tre concorrenti rimasti in gara si sfidano e alla fine due accedono alla manche finale nella quale viene decretato il vincitore.

Per Belen e Stefano si tratta di una grande opportunità professionale, dopo essere tornati insieme nella vita reale: “Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vita e ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare, veri davanti al nostro pubblico e con l’obiettivo di portare energia positiva. Entrambi siamo partiti da zero e poter essere sul palco del Festival di Castrocaro a far da guida a dei giovani ci entusiasma. Sarà come dar voce, in qualche modo, a un’Italia vera e ricca di sfumature, fatta di talenti coraggiosi, capaci e puri che hanno voglia di farcela, anche solo per un momento. Noi saremo prima dei sostenitori e poi dei padroni di casa”, hanno dichiarato i due.