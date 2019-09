Castrocaro 2019: cantanti, giuria e streaming della finale su Rai 2 con Belen e Stefano De Martino

Torna questa sera, martedì 3 settembre 2019, in prima serata su Rai 2 lo show musicale del Festival di Castrocaro, giunto alla serata finale della 62esima edizione. Un evento che appassiona tutti gli amanti della grande musica. A condurre la serata, in onda su Rai 2 dalle 21,20, una coppia d’eccezione: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dieci i finalisti che si contenderanno la vittoria di Castrocaro 2019, valutati da una giuria d’eccezione.

Scopo di questa kermesse è ogni anno decretare la nuova voce del 2019. La finale andrà in onda da Piazza d’Armi a Terra del Sole (Castrocaro) e vedrà la partecipazione, in qualità di super ospite, di Gigi D’Alessio. Ecco allora tutte le anticipazioni, i cantanti, la giuria e i conduttori del Festival di Castrocaro 2019.

Castrocaro 2019 i conduttori: Belen Rodiguez e Stefano De Martino

Una coppia inedita alla conduzione della finale della 62esima edizione del Festival di Castrocaro, in onda stasera, martedì 3 settembre 2019, in prima serata su Rai 2 dalle 21.20 nella suggestiva cornice di Castrocaro Terme.

Stiamo parlando di Belen e Stefano De Martino, una delle coppie più amate e affiatate della tv italiana, per la prima volta alla guida di questa kermesse. I due, di nuovo uniti nella vita privata, tornano a presentare un’importante trasmissione di Rai 2 dopo l’esperimento della Notte della Taranta.

Festival di Castrocaro, Belen e Stefano i conduttori

Belen e Stefano non avranno però un ruolo attivo nel determinare il vincitore di questa finale: un onere che spetta invece ad un’apposita giuria, presieduta quest’anno da Simona Ventura. “Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vita e ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare, veri davanti al nostro pubblico e con l’obiettivo di portare energia positiva”, hanno detto i due conduttori del Festival di Castrocaro 2019.

Belen e Stefano protagonisti di una sit-com su Rai 2: l’indiscrezione di TPI

Belen e Stefano De Martino, dopo essersi ritrovati nella vita privata, sono pronti a imporsi anche come coppia televisiva: “Entrambi siamo partiti da zero e poter essere sul palco del Festival di Castrocaro a far da guida a dei giovani ci entusiasma. Sarà come dar voce, in qualche modo, a un’Italia vera e ricca di sfumature, fatta di talenti coraggiosi, capaci e puri che hanno voglia di farcela, anche solo per un momento. Noi saremo prima dei sostenitori e poi dei padroni di casa”.

La finale del Festival di Castrocaro andrà in onda contemporaneamente anche su Radio 2. In quel caso a condurre è Ema Stokholma.

Festival di Castrocaro 2019, i cantanti in finale

Sono dieci i finalisti della edizione 62 del Festival di Castrocaro 2019, che si contenderanno la vittoria nella cornice di Piazza d’Armi di Terra del Sole, frazione di Castrocaro. Dopo le selezioni svolte in tutta Italia, adesso è il momento di tirare le somme.

D’altronde il Festival di Castrocaro può considerarsi come il primo vero talent della storia della musica italiana. Nel corso degli anni la kermesse ha dato lustro a molte delle stelle della musica italiana come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero e Fiordaliso.

I cantanti del Festival di Castrocaro 2019

Da ricordare come non tutti questi big della musica hanno vinto le passate edizione di Castrocaro, e chissà che qualcuno dei finalisti di stasera non possa diventare un nuovo mostro sacro della nostra canzone.

Ecco allora tutti i dieci cantanti in finale della edizione 2019 del Festival di Castrocaro, in onda su Rai 2 in prima serata martedì 3 settembre 2019.

Alfredo Bruno (26 anni, di Rende)

Anita Guarino (20 anni, di Pomezia)

Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino)

Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi)

Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino)

Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano)

Nicole Frendo (17 anni, di Malta, già terza a X Factor Malta)

Riad Souala (23 anni, di Vicenza)

Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali, concorrente a The Voice of Italy)

Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria, già allievo di Amici).

Tutti i cantanti ovviamente si esibiranno dal vivo.

Castrocaro 2019, la giuria

Una giuria d’eccezione per eleggere il vincitore del Festival di Castrocaro 2019. A presiederla è Simona Ventura, ormai volto principale di Rai 2, dopo la conduzione di un altro programma musicale come The Voice.

In giuria per eleggere il vincitore del Festival di Castrocaro 2019 ci saranno Andrea Delogu, Elodie, Bruno Santori e Maurizio Vandelli. Ospite d’eccezione di questa finale sarà Gigi d’Alessio.

Nel corso della serata verranno assegnati, inoltre, il Premio SIAE per la “Miglior Performance” e il Premio LONGLIFE per la “Miglior Voce”.

La giuria di Castrocaro 2019

Lucio Presta, organizzatore dell’evento, ha dichiarato: “Daremo spazio a tanti generi musicali, avremo grandi ospiti e naturalmente l’orchestra perché le esibizioni saranno dal vivo. I ragazzi, che sono davvero in gamba, passeranno attraverso un meccanismo di selezioni successiva a cinque, a tre e infine sarà decretato il vincitore”.

Ma veniamo al format di questa finale di Castrocaro 2019. I cinque finalisti si confrontano cantando dal vivo. Alla fine della prima manche cinque di loro proseguono l’avventura, gli altri cinque vengono eliminati. Nella seconda manche si decreta il podio. Nella terza manche i tre concorrenti rimasti in gara si sfidano e alla fine due accedono alla manche finale nella quale viene decretato il vincitore.

Castrocaro 2019, dove vedere la finale in diretta tv e in streaming

La finale del Festival di Castrocaro va in onda stasera 3 settembre 2019 in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. Rai 2 è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 502. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 102 del decoder.

Non vi volete perdere Castrocaro 2019 in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare la finale anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.