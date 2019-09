Castrocaro 2019, la giuria della finale presieduta da Simona Ventura

Giunge alla 62esima edizione il Festival di Castrocaro, la kermesse musicale che negli anni ha regalato alcune delle voci più importanti e apprezzate della musica italiana. L’appuntamento è per stasera, 3 settembre 2019, in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. Sono 10 i finalisti di Castrocaro 2019, che si esibiranno dal vivo sul palco di Piazza d’Armi a Terra del Sole per contendersi la vittoria finale. A valutarli una giuria d’onore presieduta da Simona Ventura.

Tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Castrocaro 2019

Per loro un’occasione unica per provare a diventare la nuova voce del 2019. Nel corso degli anni la kermesse ha dato lustro a molte delle stelle della musica italiana come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero e Fiordaliso.

I cantanti del Festival di Castrocaro 2019

A condurre questa finale di Castrocaro 2019 una coppia d’eccezione: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, dopo essere tornati insieme nella vita privata, sono pronti a sbocciare come coppia televisiva, dopo l’esperimento de La notte della Taranta.

Festival di Castrocaro, Belen e Stefano i conduttori

Festival di Castrocaro 2019, la giuria

Una giuria d’eccezione per decretare il vincitore di questa finale, in onda stasera 3 settembre 2019 su Rai 2. Simona Ventura avrà il ruolo di madrina, al suo fianco ci saranno la conduttrice Andrea Delogu, il maestro Bruno Sartori e la cantante Elodie e il cantante dell’equipe 84 Maurizio Vandelli. Superospite è Gigi d’Alessio.

Ecco il format di questa finale di Castrocaro 2019. I primi cinque finalisti si confrontano cantando dal vivo. Alla fine della prima manche cinque di loro proseguono la gara, mentre gli altri cinque vengono eliminati. Nella seconda manche si decreta il podio. Nella terza manche i tre concorrenti rimasti in gara si sfidano e alla fine due accedono alla manche finale nella quale viene decretato il vincitore.

Dopo una lunga fase di selezione, i dieci finalisti del Festival di Castrocaro 2019 sono:

Alfredo Bruno (26 anni, di Rende)

Anita Guarino (20 anni, di Pomezia)

Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino)

Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi)

Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino)

Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano)

Nicole Frendo (17 anni, di Malta, già terza a X Factor Malta)

Riad Souala (23 anni, di Vicenza)

Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali, concorrente a The Voice of Italy)

Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria, già allievo di Amici).