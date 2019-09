Festival di Castrocaro 2019, i conduttori: Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme sul palco: saranno loro i conduttori di Castrocaro 2019. Questa sera, martedì 3 settembre 2019, i due avranno in mano le redini della finale della celebre manifestazione canora che andrà in onda in prima serata su Rai 2 e Radio 2. Si tratta della 62esima edizione del Festival, evento riservato agli artisti emergenti e che si svolge ogni anno nella cittadina di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in Emilia Romagna.

La showgirl argentina e il ballerino campano, sposati dal 20 settembre 2013, hanno ritrovato da poco l’amore dopo una separazione di qualche anno. La coppia ha anche un figlio di 6 anni, Santiago. Poco tempo fa si vociferava anche di una nuova gravidanza di Belen, voci però smentite dallo stesso Stefano.

Tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Castrocaro 2019

Dopo essersi ritrovati nella vita privata, i due ora ci riprovano anche in chiave professionale. Dopo una prima apparizione sul palco de La notte della Taranta, il 24 agosto scorso a Melpignano, dove non erano mancate polemiche per un inaspettato scambio di effusioni da parte della coppia, questa sera gli occhi saranno nuovamente puntati sui due conduttori.

Secondo quanto riportato in un comunicato dell’Ufficio Stampa Rai, i due conduttori promettono di portare sul palco del Festival di Castrocaro 2019 “l’equilibrio comico” che hanno nella vita. “Ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare, – assicurano i due – veri davanti al nostro pubblico e con l’obiettivo di portare energia positiva”.

I cantanti del Festival di Castrocaro 2019

Nella Piazza d’Armi di Terra del Sole, frazione di Castrocaro, si esibiranno i dieci artisti emergenti che hanno superato le selezioni. Sullo stesso palco sono passati nomi entrati poi nella storia della musica italiana, come Eros Ramazzotti, Zucchero, Fiorella Mannoia, Nek e Laura Pausini.

Quest’anno, i concorrenti che si esibiranno dal vivo, accompagnati da una super band, saranno i seguenti: Alfredo Bruno (26 anni di Rende), Anita (20 anni di Pomezia), Debora Manenti (21 anni di Cazzago S. Martino), Gaia Gemmellaro (18 anni di Nicolosi), Giovanni Arichetta (25 anni di Torino), Mike Baker (21 anni di Vico Pisano), Nicole Frendo (17 anni di Malta), Riad Souala (23 anni di Vicenza), Berna (17 anni di Mascali) e Kram (27 anni di Reggio Calabria).

La giuria di Castrocaro 2019

La giuria di qualità sarà presieduta da Simona Ventura e sarà composta anche da Andrea Delogu, Elodie, Bruno Santori e Maurizio Vandelli.

Il super ospite della serata sarà Gigi D’Alessio.

Oltre alla premiazione del vincitore, nel corso della serata verranno assegnati anche il Premio SIAE per la Miglior Performance e il Premio LONGLIFE per la Miglior Voce.