Festival di Castrocaro 2019, i cantanti della finale in onda stasera su Rai 2

Questa sera, martedì 3 settembre 2019, va in onda su Rai 2 la finale del Festival di Castrocaro 2019, la celebre kermesse musicale che si svolge ogni anno da Piazza d’Armi a Terra del Sole (Castrocaro). Quale sarà la nuova voce della musica italiana? Dopo un lungo processo di selezione, a contendersi la vittoria finale sono rimasti dieci cantanti.

A giudicare le esibizioni dei finalisti di Castrocaro 2019, che si esibiscono rigorosamente dal vivo, una prestigiosa giuria presieduta da Simona Ventura. La finale della 62esima edizione del Festival di Castrocaro è condotta per la prima volta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da poco tornati ad essere una coppia anche nella vita reale.

Tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Castrocaro 2019

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica, da seguire su Rai 2 e Radio 2 dalle 21.20 in prima serata. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui 10 finalisti di questa edizione. Chi tra questi giovani cantanti sarà il vincitore di Castrocaro 2019?

Festival di Castrocaro, Belen e Stefano i conduttori

Castrocaro 2019, cantanti e i finalisti di questa edizione

Sono 10 i finalisti di Castrocaro 2019. Dopo una serie di selezioni in tutta italia, avvenute tra un centinaio di cantanti, per loro è il momento della verità. Solo uno, infatti, sarà il vincitore. Ecco i loro nomi:

Alfredo Bruno (26 anni, di Rende)

Anita Guarino (20 anni, di Pomezia)

Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino)

Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi)

Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino)

Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano)

Nicole Frendo (17 anni, di Malta, già terza a X Factor Malta)

Riad Souala (23 anni, di Vicenza)

Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali, concorrente a The Voice of Italy)

Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria, già allievo di Amici).

I cantanti del Festival di Castrocaro 2019

Per i cantanti di Castrocaro 2019 si tratta di un’occasione unica per diventare una delle voci nuove della nostra musica. D’altronde nel corso degli anni da questa kermesse sono usciti alcuni dei cantanti che hanno segnato la storia della musica italiana, come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini.

Castrocaro 2019, la giuria della finale

A decretare il vincitore di questa edizione del Festival di Castrocaro 2019 sarà una giuria d’eccezione presieduta da Simona Ventura. Con lei la conduttrice Andrea Delogu, il maestro Bruno Sartori, Maurizio Vandelli ed Elodie. Appuntamento dunque stasera 3 settembre 2019 in prima serata su Rai 2 e Radio 2 con la finale di Castrocaro 2019.

La giuria di Castrocaro 2019