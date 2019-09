Calendario Serie A: orari, anticipi e posticipi dalla terza alla sedicesima giornata

Calendario Serie A: anticipi, posticipi e orari dalla terza alla sedicesima giornata, dove vedere le partite in tv

Dopo la sosta per la pausa delle Nazionali, riprende nel weekend del 14 e 15 settembre 2019 la Serie A con la terza giornata del campionato. Sono stati resi noti gli orari, gli anticipi e i posticipi del calendario a partire dalla terza giornata. Una notizia che tutti i tifosi attendono per poter seguire la propria squadra, specie in trasferta.

Nello stilare il calendario delle prossime giornate di Serie A, si è tenuto conto come sempre degli impegni europei delle squadre italiane, con l’imminente ritorno di Champions ed Europa League. Ecco allora il calendario completo, il programma e gli orari di tutte le partite di Serie A 2019 2020 dalla terza giornata alla sedicesima.

3^ GIORNATA ANDATA

Sabato 14 settembre 2019 ore 15.00 FIORENTINA – JUVENTUS (SKY)

Sabato 14 settembre 2019 ore 18.00 NAPOLI – SAMPDORIA (SKY)

Sabato 14 settembre 2019 ore 20.45 INTER – UDINESE (DAZN)

Domenica 15 settembre 2019 ore 12.30 GENOA – ATALANTA (DAZN)

Domenica 15 settembre 2019 ore 15.00 BRESCIA-BOLOGNA (SKY)

Domenica 15 settembre 2019 ore 15.00 PARMA-CAGLIARI (DAZN)

Domenica 15 settembre 2019 ore 15.00 SPAL-LAZIO (SKY)

Domenica 15 settembre 2019 ore 18.00 ROMA – SASSUOLO (SKY)

Domenica 15 settembre 2019 ore 20.45 HELLAS VERONA – MILAN (SKY)

Lunedì 16 settembre 2019 ore 20.45 TORINO – LECCE (SKY)

4^ GIORNATA ANDATA

enerdì 20 settembre 2019 ore 20.45 CAGLIARI – GENOA (SKY)

Sabato 21 settembre 2019 ore 15.00 UDINESE – BRESCIA (SKY)

Sabato 21 settembre 2019 ore 18.00 JUVENTUS – HELLAS VERONA (SKY)

Sabato 21 settembre 2019 ore 20.45 MILAN – INTER (DAZN)

Domenica 22 settembre 2019 ore 12.30 SASSUOLO – SPAL (DAZN)

Domenica 22 settembre 2019 ore 15.00 BOLOGNA – ROMA (SKY)

Domenica 22 settembre 2019 ore 15.00 LECCE-NAPOLI (DAZN)

Domenica 22 settembre 2019 ore 15.00 SAMPDORIA-TORINO (SKY)

Domenica 22 settembre 2019 ore 18.00 ATALANTA-FIORENTINA (SKY)

Domenica 22 settembre 2019 ore 20.45 LAZIO – PARMA (SKY)

5^ GIORNATA ANDATA

Martedì 24 settembre 2019 ore 19.00 HELLAS VERONA – UDINESE (SKY)

Martedì 24 settembre 2019 ore 21.00 BRESCIA – JUVENTUS (DAZN)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 19.00 ROMA-ATALANTA (SKY)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 FIORENTINA-SAMPDORIA (DAZN)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 GENOA-BOLOGNA (SKY)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 INTER-LAZIO (SKY)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 NAPOLI-CAGLIARI (SKY)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 PARMA-SASSUOLO (SKY)

Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 SPAL – LECCE (DAZN)

Giovedì 26 settembre 2019 ore 21.00 TORINO – MILAN (SKY)

6^ GIORNATA ANDATA

Sabato 28 settembre 2019 ore 15.00 JUVENTUS – SPAL (SKY)

Sabato 28 settembre 2019 ore 18.00 SAMPDORIA – INTER (SKY)

Sabato 28 settembre 2019 ore 20.45 SASSUOLO – ATALANTA (DAZN)

Domenica 29 settembre 2019 ore 12.30 NAPOLI – BRESCIA (DAZN)

Domenica 29 settembre 2019 ore 15.00 LAZIO – GENOA (SKY)

Domenica 29 settembre 2019 ore 15.00 LECCE – ROMA (DAZN)

Domenica 29 settembre 2019 ore 15.00 UDINESE-BOLOGNA (SKY)

Domenica 29 settembre 2019 ore 18.00 CAGLIARI-HELLAS VERONA (SKY)

Domenica 29 settembre 2019 ore 20.45 MILAN-FIORENTINA (SKY)

Lunedì 30 settembre 2019 ore 20.45 PARMA – TORINO (SKY)

7^ GIORNATA ANDATA

Venerdì̀ 4 ottobre 2019 ore 20.45 BRESCIA – SASSUOLO (SKY)

Sabato 5 ottobre 2019 ore 15.00 SPAL – PARMA (SKY)

Sabato 5 ottobre 2019 ore 18.00 HELLAS VERONA – SAMPDORIA (SKY)

Sabato 5 ottobre 2019 ore 20.45 GENOA – MILAN (DAZN)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 12.30 FIORENTINA – UDINESE (DAZN)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 15.00 ATALANTA-LECCE (DAZN)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 15.00 BOLOGNA-LAZIO (SKY)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 15.00 ROMA – CAGLIARI (SKY)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 18.00 TORINO-NAPOLI (SKY)

Domenica 6 ottobre 2019 ore 20.45 INTER – JUVENTUS (SKY)

8^ GIORNATA ANDATA

Sabato 19 ottobre 2019 ore 15.00 LAZIO – ATALANTA (SKY)

Sabato 19 ottobre 2019 ore 18.00 NAPOLI – HELLAS VERONA (SKY)

Sabato 19 ottobre 2019 ore 20.45 JUVENTUS – BOLOGNA (DAZN)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 12.30 SASSUOLO – INTER (DAZN)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 15.00 CAGLIARI-SPAL (DAZN)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 15.00 SAMPDORIA-ROMA (SKY)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 15.00 UDINESE-TORINO (SKY)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 18.00 PARMA – GENOA (SKY)

Domenica 20 ottobre 2019 ore 20.45 MILAN – LECCE (SKY)

Lunedì 21 ottobre 2019 ore 20.45 BRESCIA – FIORENTINA (SKY)

9^ GIORNATA ANDATA

Venerdì 25 ottobre 2019 ore 20.45 HELLAS VERONA-SASSUOLO (SKY)

Sabato 26 ottobre 2019 ore 15.00 LECCE – JUVENTUS (SKY)

Sabato 26 ottobre 2019 ore 18.00 INTER – PARMA (SKY)

Sabato 26 ottobre 2019 ore 20.45 GENOA – BRESCIA (DAZN)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 12.30 BOLOGNA – SAMPDORIA (DAZN)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 15.00 ATALANTA-UDINESE (SKY)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 15.00 TORINO – CAGLIARI (SKY)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 15.00 SPAL-NAPOLI (DAZN)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 18.00 ROMA – MILAN (SKY)

Domenica 27 ottobre 2019 ore 20.45 FIORENTINA – LAZIO (SKY)

10^ GIORNATA ANDATA

Martedì 29 ottobre 2019 ore 19.00 PARMA-HELLAS VERONA (DAZN)

Martedì 29 ottobre 2019 ore 21.00 BRESCIA – INTER (SKY)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 19.00 NAPOLI – ATALANTA (SKY)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 SASSUOLO-FIORENTINA (SKY)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 SAMPDORIA-LECCE (SKY)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 LAZIO-TORINO (DAZN)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 JUVENTUS-GENOA (SKY)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 UDINESE-ROMA (DAZN)

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 CAGLIARI – BOLOGNA (SKY)

Giovedì 31 ottobre 2019 ore 21.00 MILAN – SPAL (SKY)

Calendario Serie A | 11^ GIORNATA ANDATA

Sabato 2 novembre 2019 ore 15.00 ROMA – NAPOLI (SKY)

Sabato 2 novembre 2019 ore 18.00 BOLOGNA – INTER (SKY)

Sabato 2 novembre 2019 ore 20.45 TORINO – JUVENTUS (DAZN)

Domenica 3 novembre 2019 ore 12.30 ATALANTA – CAGLIARI (DAZN)

Domenica 3 novembre 2019 ore 15.00 LECCE-SASSUOLO (DAZN)

Domenica 3 novembre 2019 ore 15.00 HELLAS VERONA-BRESCIA (SKY)

Domenica 3 novembre 2019 ore 15.00 GENOA-UDINESE (SKY)

Domenica 3 novembre 2019 ore 18.00 FIORENTINA – PARMA (SKY)

Domenica 3 novembre 2019 ore 20.45 MILAN – LAZIO (SKY)

Lunedì 4 novembre 2019 ore 20.45 SPAL – SAMPDORIA (SKY)

12^ GIORNATA ANDATA

Venerdì 8 novembre 2019 ore 20.45 SASSUOLO – BOLOGNA (SKY)

Sabato 9 novembre 2019 ore 15.00 BRESCIA-TORINO (SKY)

Sabato 9 novembre 2019 ore 18.00 INTER – HELLAS VERONA (SKY)

Sabato 9 novembre 2019 ore 20.45 NAPOLI – GENOA (DAZN)

Domenica 10 novembre 2019 ore 12.30 CAGLIARI – FIORENTINA (DAZN)

Domenica 10 novembre 2019 ore 15.00 SAMPDORIA-ATALANTA (SKY)

Domenica 10 novembre 2019 ore 15.00 LAZIO-LECCE (SKY)

Domenica 10 novembre 2019 ore 15.00 UDINESE – SPAL (DAZN)

Domenica 10 novembre 2019 ore 18.00 PARMA – ROMA (SKY)

Domenica 10 novembre 2019 ore 20.45 JUVENTUS – MILAN (SKY)

13^ GIORNATA ANDATA

Sabato 23 novembre 2019 ore 15.00 ATALANTA – JUVENTUS (SKY)

Sabato 23 novembre 2019 ore 18.00 MILAN – NAPOLI (SKY)

Sabato 23 novembre 2019 ore 20.45 TORINO – INTER (DAZN)

Domenica 24 novembre 2019 ore 12.30 BOLOGNA – PARMA (DAZN)

Domenica 24 novembre 2019 ore 15.00 SASSUOLO-LAZIO (SKY)

Domenica 24 novembre 2019 ore 15.00 ROMA-BRESCIA (SKY)

Domenica 24 novembre 2019 ore 15.00 HELLAS VERONA-FIORENTINA (DAZN)

Domenica 24 novembre 2019 ore 18.00 SAMPDORIA – UDINESE (SKY)

Domenica 24 novembre 2019 ore 20.45 LECCE – CAGLIARI (SKY)

Lunedì 25 novembre 2019 ore 20.45 SPAL – GENOA (SKY)

14^ GIORNATA ANDATA

Sabato 30 novembre 2019 ore 15.00 BRESCIA-ATALANTA (SKY)

Sabato 30 novembre 2019 ore 18.00 GENOA – TORINO (SKY)

Sabato 30 novembre 2019 ore 20.45 FIORENTINA – LECCE (DAZN)

Domenica 1 dicembre 2019 ore 12.30 JUVENTUS – SASSUOLO (DAZN)

Domenica 1 dicembre 2019 ore 15.00 LAZIO – UDINESE (DAZN)

Domenica 1 dicembre 2019 ore 15.00 INTER-SPAL (SKY)

Domenica 1 dicembre 2019 ore 15.00 PARMA – MILAN (SKY)

Domenica 1 dicembre 2019 ore 18.00 NAPOLI-BOLOGNA (SKY)

Domenica 1 dicembre 2019 ore 20.45 HELLAS VERONA – ROMA (SKY)

Lunedì 2 dicembre 2019 ore 20.45 CAGLIARI – SAMPDORIA (SKY)

15^ GIORNATA ANDATA

Venerdì 6 dicembre 2019 ore 20.45 INTER – ROMA (SKY)

Sabato 7 dicembre 2019 ore 15.00 ATALANTA – HELLAS VERONA (SKY)

Sabato 7 dicembre 2019 ore 18.00 UDINESE – NAPOLI (SKY)

Sabato 7 dicembre 2019 ore 20.45 LAZIO – JUVENTUS (DAZN)

Domenica 8 dicembre 2019 ore 12.30 LECCE – GENOA (DAZN)

Domenica 8 dicembre 2019 ore 15.00 SPAL-BRESCIA (DAZN)

Domenica 8 dicembre 2019 ore 15.00 SASSUOLO-CAGLIARI (SKY)

Domenica 8 dicembre 2019 ore 15.00 TORINO – FIORENTINA (SKY)

Domenica 8 dicembre 2019 ore 18.00 SAMPDORIA-PARMA (SKY)

Domenica 8 dicembre 2019 ore 20.45 BOLOGNA – MILAN (SKY)

16^ GIORNATA ANDATA

Sabato 14 dicembre 2019 ore 15.00 BRESCIA – LECCE (SKY)

Sabato 14 dicembre 2019 ore 18.00 NAPOLI – PARMA (SKY)

Sabato 14 dicembre 2019 ore 20.45 GENOA – SAMPDORIA (DAZN)

Domenica 15 dicembre 2019 ore 12.30 HELLAS VERONA – TORINO (DAZN)

Domenica 15 dicembre 2019 ore 15.00 MILAN-SASSUOLO (SKY)

Domenica 15 dicembre 2019 ore 15.00 JUVENTUS-UDINESE (SKY)

Domenica 15 dicembre 2019 ore 15.00 BOLOGNA-ATALANTA (DAZN)

Domenica 15 dicembre 2019 ore 18.00 ROMA – SPAL (SKY)

Domenica 15 dicembre 2019 ore 20.45 FIORENTINA – INTER (SKY)

Lunedì 16 dicembre 2019 ore 20.45 CAGLIARI – LAZIO (SKY)

Calendario Serie A 2019 2020: quando si gioca

Dopo le prime due giornate di campionato disputate in notturna, dunque, si torna alla classica suddivisione in fasce orarie. Per tutti gli appassionati che seguono in calcio in tv, ricordiamo che anche quest’anno Sky trasmette in esclusiva sette partite su dieci, mentre le altre tre sono di DAZN.

La nuova stagione di DAZN: tutti i dettagli

In particolare Sky trasmetterà i match delle seguenti fasce orarie:

sabato alle 15.00

sabato alle 18.00

domenica alle 15.00 (due partite)

domenica alle 18.00

domenica alle 20.30

lunedì alle 20.30

Calcio in tv: dove vedere le partite in diretta e in streaming

Su DAZN invece andranno in onda in esclusiva 3 partite di Serie A, secondo questi orari:

sabato alle 20.30

domenica alle 12.30

domenica alle 15.00 (una partita)

Ricordiamo inoltre che dal 20 settembre, grazie all’offerta Sky-DAZN, gli abbonati Sky via satellite potranno seguire le 3 partite di A, 2 di Serie B e altri contenuti dell’offerta DAZN sul nuovo canale DAZN1, al tasto 209 del proprio decoder.

Tutti i dettagli sull’offerta Sky-DAZN