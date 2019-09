Bitter Sweet, le anticipazioni della puntata del 4 settembre 2019: cosa succede

Quali sono le anticipazioni della serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore? La soap opera turca ha ormai stregato il pubblico italiano con le avvincenti storie dei suoi personaggi. Così, sempre più spettatori sono alla ricerca delle informazioni su cosa succede nelle prossime puntate della fiction.

A interpretare Nazli è Özge Gürel, attrice conosciuta per aver interpretato Öykü Acar nella fiction Cherry Season (andata in onda su Canale 5), mentre la controparte maschile è stata assegenata a Can Yaman, un vero sex symbol del piccolo schermo che nel 2019 è persino sbarcato a Napoli per qualche giorno, mandando in delirio le fan italiane.

Ma cosa accadrà nella puntata di mercoledì 4 settembre 2019? Quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Bitter Sweet? La fiction va in onda come al solito alle 14,45 su Canale 5.

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata del 4 settembre

Nella puntata di mercoledì 4 settembre di Bitter Sweet ci saranno momenti magici per Nazli e Ferit. I due neo-sposi, che come sappiamo hanno deciso di passare del tempo insieme lontano da tutti, in campagna, per riconciliarsi dopo gli ultimi avvenimenti.

Così, Nazli pianta un ramoscello a terra, per simboleggiare il posto dove lei e Ferit sono stati benissimo e dove torneranno prima o poi. Sulla strada del ritorno, però, i due smarriscono il sentiero principale: così non possono fare altro che passare la notte in uno chalet abbandonato.

È in quel posto, vecchio e poco accogliente, che Ferit e Nazli si confessano i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Si sono sposati per contratto, ma adesso si sono innamorati davvero. Tra i due, quindi, scatta un bacio appassionato. Nazli e Ferit fanno anche l’amore per la prima volta.

Nel frattempo, Pelin e Deniz continuano la loro opera di “lavaggio del cervello” nei confronti della signora Leman, madre di Ferit. L’anziana donna si convince infatti che il matrimonio tra suo figlio e la cuoca sia stato frutto di un inganno della ragazza. E si reca a casa del figlio e di Nazli per verificare di persona se tra i due c’è del vero amore.

Inoltre, le anticipazioni di Bitter Sweet dicono che Hakan, invece, tramite il suo scagnozzo Muzzafer (colui che stava per violentare Asuman, salvata dall’intervento di Deniz) cerca in tutti i modi di allontanare Ferit da Nazli. L’obiettivo, infatti, è ottenere nuovamente l’affido del piccolo Bulut e rientrare in possesso delle azioni della Pusula Holding.

Così, Hakan decide di tendere una trappola alla figlia minore di Kemal e ricattare così Nazli.

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli, protagonista di Bitter Sweet, è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).