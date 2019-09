Berna: chi è Roberto Tornabene, il cantante in gara al Festival di Castrocaro 2019

BERNA CHI È – Una delle voci più interessanti della finale del Festival di Castrocaro 2019 è quella di Berna, nome d’arte di Roberto Tornabene. La kermesse musicale, condotta per la prima volta da Belen e Stefano De Martino, è giunta alla sua 62esima edizione.

I finalisti, selezionati dopo una lunga serie di audizioni, sono dieci: Alfredo Bruno (26 anni, di Rende-Cs), Anita Guarino, in arte Anita, (20 anni, di Pomezia-Rm), Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino-Bs), Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi-Ct), Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino), Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano-Pi), Nicole Frendo (17 anni, di Malta), Riad Souala (23 anni, di Vicenza); Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali-Ct) e Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria).

Ma chi è Berna, finalista del Festival di Castrocaro 2019? Si tratta di un ragazzo di appena 17 anni, siciliano di Mascali, comune a nord di Catania. Nonostante sia giovanissimo, ha una voce da vero e proprio rocker.

Roberto Tornabene si esibisce alla finale del Festival di Castrocaro 2019, in onda su Rai 2 il 3 settembre 2019 dalle 21.20 con il brano Roby. La voce adulta e roca è facilmente riconoscibile, in particolare vista la giovane età.

Berna è un personaggio già conosciuto al grande pubblico, per aver partecipato alle Blind Audition di The Voice of Italy 2018. Un’esibizione con il brano River di Eminem ed Ed Sheeran che ha convinto a girarsi Francesco Renga e J-AX.

Ma non solo. Roberto Tornabene ha partecipato anche a Ti lascio una canzone, lo show canoro condotto dalla Clerici su Rai 1, arrivando in finale nell’edizione 2015. Molto particolare anche la sua vita privata: il giovane finalista di Castrocaro 2019 è stato infatti vittima di bullismo, ma ha trovato la sua riscossa grazie alla musica.

