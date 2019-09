Belen: la foto in topless con le mani al posto del reggiseno

Belen Rodriguez si prepara a presentare il festival di Castrocaro insieme al marito Stefano De Martino, mentre partirà presto la messa in onda della trasmissione Tu si que vales: intanto le sue foto in topless fanno impazzire e sognare tutti.

In attesa di tornare sul piccolo schermo, pubblica su Instagram una foto che la ritrae quasi senza veli: al posto del reggiseno ci sono le mani a coprirle il senso.

E solo una camicetta aperta le copre le spalle.

Il suo topless è decisamente sexy e mozzafiato, da far impazzire i fan.

La foto in bianco e nero è una delle più belle pubblicate de Belen ultimamente, che mostra un viso statuario e uno sguardo angelico.

“Se togli le mani hai più like”, scrive qualcuno.

In effetti le mani sono una copertura temporanea, che lascia a pensare a tutto quello che c’è dietro.

Nelle ultime settimane, le voci di una possibile seconda gravidanza di Belen insieme al marito ritrovato, l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino, si fanno sempre più insistenti.

Secondo alcuni i due stanno pensando di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, e durante la loro vacanza a Ibiza i fan della coppia non hanno fatto altro che cercare dettagli che potessero svelare la possibile gravidanza di Belen Rodriguez.

Per ora i due non hanno né confermato né smentito la notizia. Intanto Belen è in splendida forma.

