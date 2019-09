Ascolti tv ieri sera 2 settembre 2019 | Dati Auditel | Share | Io che amo solo te, La verità sul caso Harry Quebert

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: come ogni mattina, anche oggi tanti appassionati si chiedono qual è stato il programma più visto in televisione di ieri sera, lunedì 2 settembre 2019 secondo i dati Auditel.

La programmazione di ieri sera, del resto, vantava diversi programmi interessanti, nonostante siamo ancora in pieno palinsesto estivo. Una serata condita anche da una prima visione: stiamo parlando della serie tv La verità sul caso Harry Quebert, miniserie basata sull’omonimo e famosissimo romanzo di Joel Dicker mandata in onda da Canale 5.

Alla rete ammiraglia Mediaset, Rai 1 rispondeva con il film Io che amo solo te, Rai 2 con il programma comico Made in Arteteca, Rai 3 con la prima puntata della nuova stagione di Presa diretta, Italia 1 con il film Wanted – Scegli il tuo destino e Rete 4 con Quarta Repubblica.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di lunedì 2 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 2 settembre 2019 | Lunedì | Chi ha vinto la serata

Alla fine, il pubblico televisivo ha premiato Canale 5: La verità sul caso Harry Quebert è stato infatti il programma più visto della serata, con una media di 2.782.000 telespettatori e uno share del 13,2 per cento. Su Rai 1, invece, Io che amo solo te ha ottenuto 2.404.000 ascolti tv, arrivando a uno share dell’11,7 per cento.

Il cast completo de La verità sul caso Harry Quebert

Boom, su Rete 4, per Quarta Repubblica, che ha totalizzato 1.546.000 ascolti tv (9,3 per cento di share). Molto bene anche Rai 2 con il programma comico Made in Arteteca (qui chi sono gli Arteteca), seguito da 1.312.000 persone (6,4 per cento).

Su Italia 1 Wanted – Scegli il tuo destino ha interessato 1.267.000 spettatori (6,1 per cento). Su Rai 3, Presa diretta ha catturato l’attenzione di 954.000 persone (5,4 per cento).

Su La7, Caccia al tesoro è stato visto da 540.000 spettatori (2,8 per cento), mentre su Tv8 Agente 007 – Moonraker Operazione spazio ha ottenuto 355.000 ascolti tv (1,9 per cento). Per finire, sul Nove, la commedia Ma tu di che segno 6 è stata seguita da 453.000 persone (2,2 per cento di share).

Ascolti tv 2 settembre 2019 | Access prime time | Dati auditel ieri sera

Nella fascia access prime time,Rai 1 con Techetechetè è arrivato a 3.494.000 spettatori con uno share del 15,1 per cento. Su Canale 5 invece Paperissima Sprint ha registrato 3.527.000 ascolti tv (con uno share del 15,2 per cento), ottenendo una vittoria sul filo del rasoio.

Su Rai 2 Tg2 Post è stato visto da 1.187.000 persone (5,1 per cento), mentre su Italia 1 CSI – Scena del crimine ha catturato l’attenzione di 1.154.000 telespettatori (5,1 per cento).

Su Rai 3 Boez – Andiamo Via ha interessato 790.000 spettatori pari al 3,7 per cento di share, subito dopo Un Posto al Sole 1.533.000 spettatori (6,6 per cento) e Indovina chi viene a Cena 1.126.000 ascolti (4,8 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1.366.000 ascolti tv (6,2 per cento).

Su La 7 In Onda ha ottenuto ben 1.762.000 spettatori (7,6 per cento), mentre Guess my Age su Tv8 è piaciuto a 582.000 persone (2,5 per cento).