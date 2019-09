Anita Guarino: chi è la cantante in gara al Festival di Castrocaro 2019

ANITA GUARINO CHI È – Anita Guarino, in arte Anita, è una giovanissima e promettente cantante romana (nata a Pomezia per la precisione), classe 1999, finalista della sessantaduesima edizione del Festival di Castrocaro (2o19).

La ragazza si esibirà con un brano inedito dal titolo “251” in uscita ufficiale il 30 agosto su tutte le piattaforme digitali. Il brano è prodotto da Orange Italy e dMb, distribuzione Believe.

Voce vibrante, dal timbro forte e deciso allo stesso tempo, è la caratteristica distintiva di questa artista molto gettonata sui social, in particolare YouTube, dove con il suo canale aperto nel 2017, posta le sue interpretazioni di brani famosi, con uno stile personale.

Sul web Anita Guarino, o meglio Anita, si confronta e si mette in discussione, valutando sia critiche sia commenti fatti da un pubblico talmente ampio e variegato che le permette di avere giudizi trasversali e spesso costruttivi.

Anita fin da piccola comincia a cantare nonostante un piccolo problema di aderenze alle corde vocali, sparito per fortuna con la crescita. Lo studio del pianoforte e le lezioni di canto la formano nel suo percorso ormai deciso di cantante.

Per Anita salire su palco di Castrocaro 2019 sarà una nuova sfida da superare,uno stimolo per continuare a crescere regalando al pubblico la “sua” idea di emozionare con la musica. E chissà, magari un bel trampolino per un futuro nel panorama musicale italiano. In bocca al lupo.