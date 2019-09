Alfredo Bruno: chi è il cantante in gara al Festival di Castrocaro 2019

ALFREDO BRUNO CHI È – Alfredo Bruno è uno dei finalisti del Festival di Castrocaro 2019, in programma oggi 3 settembre 2019 su Rai 2. Non si tratta della prima apparizione tv per il cosentino (26 anni di Rende), già noto al grande pubblico per aver partecipato al reality show musicale X Factor.

La sua passione per la musica nasce fin da quando era a bambino. Una passione diventata professione. Ora infatti la sua vita è completamente dedicata alla musica. Nel 2013 ha ricevuto il premio come miglior cantante emergente da Marco Masini, Fabrizio Palma, Francesco Mogol e il Antonio Vandoni, direttore artistico di Radio Italia. Award Next Generation al Contest – Una Voce per il Sud: questo il nome del riconoscimento vinto.

Nel 2014 Alfredo Bruno ha pubblicato il singolo “Non ci sto”, scritto a quattro mani con Cecilia Cesario. Il brano è stato presentato il 3 gennaio 2015 presso l’Ivy Leaf Club di Londra. Nel 2015 Alfredo Bruno è ospite nel terzo Live Show di X Factor Albania in compagnia del Coro de La Voce Produzione, diretto proprio da Cecilia Cesario.

Dal 2012 è corista al Concorso Canoro Interpreti Musica Leggera Italiana. Il calabrese in più ha condiviso il palco con tanti grandi artisti e big della musica italiana come Amara, Virginio Simonelli, Viola Valentino, Marco Ferradini, Federica Camba, Gio Di Tonno, Nicky Nicolai, Stefano Di Battista, Beppe Dettori (Tazenda), Matia Bazar, Dear Jack, Omar Pedrini, Alexia, Marianne Mirage, Simona Bencini (Dirotta Su Cuba), Laura Bono, Paolo Vallesi, Gatto Panceri, Mariella Nava, Carlo Marrale, Ilaria Porceddu, Antonino, Roberto Casalino, Sugarfree, Max De Angelis, Simone Tomassini, Mario Rosini, Micaela, Lisa e Chiara Dello Iacovo.

Insomma, un curriculum già di un certo livello per Alfredo Bruno che si candida come uno dei favoriti del Festival di Castocaro 2019.

