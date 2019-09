Alessandra Mastronardi: la regina di Venezia

Alessandra Mastronardi, la madrina della 79esima edizione del festival del Cinema di Venezia, ha sfoggiato sin dalla prima sera look impeccabili, eleganti e insieme originali, che l’hanno resa la regina indiscussa della kermesse.

Abiti dai colori appariscenti e lucenti, mise classiche ed eleganti ma sempre con un tocco originale.

E se durante la quinta serata del festival aveva optato per un largo abito bianco forse fin troppo coprente, la sesta serata l’ha vista dominare il red carpet con una mise Etro da far girar la testa, non solo per la scollatura, ma anche per l’abbinamento di colori e l’eleganza.

Blu elettrico luccicante sorretto da una cinta nera, scollatura e spacco vertiginoso. Le tine dell’abito ricordano quelle di una notte stellata, incorniciata dal suo solito sorriso.

Non ci sono più dubbi, durante la sesta serata Alessandra Mastronardi ha decisamente superato se stessa. Non resta che attendere cosa ci riserverà l’attrice napoletana prima della fine del Festival: la serata finale e le premiazioni avverranno sabato 7 settembre.

