Wanted – Scegli il tuo destino: trama, cast, trailer e dove vedere in streaming il film in tv stasera su Italia 1

Per gli amanti dei film d’azione, stasera – lunedì 2 settembre 2019 – c’è un appuntamento decisamente da non perdere: su Italia 1, a partire dalle 21,20, va in onda Wanted – Scegli il tuo destino, pellicola del 2008 con protagonista una giovane Angelina Jolie.

Il film è stato diretto da Timur Bekmambetov e ha ottenuto una candidatura al Premio Oscar, senza però vincere poi la statuetta. Wanted – Scegli il tuo destino è liberamente basato sull’omonimo miniserie a fumetti scritta da Mark Millar e disegnata da J. G. Jones, dalla quale però prende anche fortemente le distanze.

Il risultato è un fanta-action, un film d’azione con alcuni connotati fantasy, che ha appassionato molti spettatori ma ha suscitato fredde reazioni nella critica internazionale. Vediamo insieme la trama, il cast e le informazioni su dove vedere in tv e in streaming il film Wanted – Scegli il tuo destino.

Wanted – Scegli il tuo destino, la trama del film

La pellicola racconta la storia di Weasley Gibson, un 25enne abbastanza anonimo che lavora (sottopagato e maltrattato) come impiegato, è un inguaribile ipocondriaco, è stato tradito dalla fidanzata con il suo migliore amico e non a torto odia la propria vita.

Wes ingerisce continuamente pillole contro i suoi attacchi di panico, che lo tormentano a tutte le ore del giorno. La sua vita però è destinata presto a cambiare: alla cassa di un drugstore incontra una giovane donna killer tutta tatuaggi e pistole, la supersexy Fox. La ragazza gli rivela che i suoi attacchi di panico in realtà nascondono poteri ultrasensoriali e capacità fisiche sbalorditive.

Il protagonista scopre così l’esistenza della “Confraternita”, una secolare lega di assassini dotati di poteri ultrasensoriali e di impressionanti capacità fisiche, di cui faceva parte anche il padre, morto ormai da tempo. Così Wes viene allenato dalla Confraternita e viene iniziato all’arte della vendetta “giusta”. Il compito del gruppo armato è infatti quello di portare a termine gli ordini dati direttamente del Fato, che si esprime tramite un telaio magico che sputa fuori i nomi dei supercattivi da eliminare.

La missione di Wes è quella di eliminare il superkiller che ha ucciso il padre che non ha mai potuto conoscere. L’obiettivo della Confraternita, dunque, sarebbe quello di eliminare il male dal mondo. Ma il ragazzo scoprirà presto che dietro questo intento c’è un grosso e pericoloso segreto.

Wanted – Scegli il tuo destino, il cast completo

Nel cast di Wanted – Scegli il tuo destino, come già anticipato, spicca la presenza della bellissima Angelina Jolie, nei panni della sexy Fox. Accanto a lei, altri grandi volti noti del cinema sono James McAvoy e Morgan Freeman.

Vediamo insieme il cast completo del film di stasera su Italia 1. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato in Wanted – Scegli il tuo destino.

James McAvoy – Wesley Gibson

Morgan Freeman – Sloan

Angelina Jolie – Fox

Terence Stamp – Pekwarsky

Thomas Kretschmann – Cross

Common – L’Armaiolo

Kristen Hager – Cathy

Marc Warren – Il Riparatore

David O’Hara – Mr. X

Konstantin Jur’evič Chabenskij – Il Disinfestatore

Dato Bakhtadze – Il Macellaio

Chris Pratt – Barry

Lorna Scott – Janice

Wanted – Scegli il tuo destino, il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film di stasera su Italia 1:

Wanted – Scegli il tuo destino, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film Wanted – Scegli il tuo destino in tv? Il film va in onda lunedì 2 settembre 2019 in prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21,20. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 506 per la versione HD. Gli abbonati Sky possono vederlo anche al tasto 106 del decoder.

Chi invece vuole seguire Wanted – Scegli il tuo destino in streaming può farlo in diretta su MediasetPlay, la piattaforma di streaming del Biscione – completamente gratis, previa registrazione con mail o social network – o addirittura recuperarlo nei giorni successivi grazie alla funzione on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming