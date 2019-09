Il tweet sul video hard di Pornobub per la protezione degli Oceani

Spunta un tweet che svela il trucco dietro al video hard di Pornohub sulla salvaguardia degli oceani.

Il sito web pornografico più popolare al mondo ha infatti prodotto un video hard per sensibilizzare le persone alla causa della plastica negli oceani.

Nel filmato, che sembra fare il verso a Laguna Blu, si vedono due protagonisti passeggiare per poi fare sesso sfrenato in una splendida location balneare, deturpata, però, da cumuli di plastica: The Dirtiest Porn Ever è il titolo del video.

Il video hard di Pornohub che salva gli oceani dalla plastica

Per ogni visualizzazione del video pornografico co-prodotto dall’azienda, Pornohhub devolve una donazione a un’associazione che si occupa di preservare l’ambiente.

Ma un utente di Twitter sostiene che quella spiaggia non sia inquinata come appare nel filmato: “Ciao, solo per vostra informazione, nel video hanno affermato che questa fosse la spiaggia più inquinata del mondo. Ma questo non corrisponde alla realtà. Il filmato è stato girato in una delle spiagge di Santa Barbara dove ho casa. L’hanno sporcata per girare il video”, scrive la ragazza sul social.

Questa la descrizione al video hard: “Pornhub si occupa di “sporcarsi” e anche noi. Ma quando si tratta di milioni di tonnellate di rifiuti che si riversano sulle nostre coste ogni anno, potremmo tutti sopportare di ripulire il nostro atto. Ecco perché abbiamo collaborato per creare The Dirtiest Porn Ever: un film per adulti girato su una delle spiagge più inquinate del mondo. E per aiutarti a ripulirlo… vogliamo che ti sporchi e ti sporchi. Per ogni visione di questo video, Pornhub farà una donazione a Ocean Polymers per aiutarli nei loro sforzi per aiutare a preservare i nostri oceani e le nostre spiagge”.

