“Il vestito della rottura”: ecco l’abito che spinse Brad Pitt a lasciare Jennifer Aniston per Angelina

Il vestito indossato da Angelina Jolie che segnò la rottura tra Aniston e Brad Pitt

Un esperto di moda ha ricostruito la storia della rottura tra Jennifer Aniston e Brad Pitt e dell’inizio della relazione di lui con Angelina Jolie attraverso un vestito, che chiama “il vestito della rottura”, indossato da Jolie proprio nel periodo in cui i due giravano il film che li ha fatti innamorare: Mr and Mrs Smith.

Lo stilista delle star americane Jason Bolden mostra in una puntata della serie Netflix Styling Hollywood quello che chiama “The Affair Dress”, ovvero l’abito indossato da Angelina Jolie nel momento in cui, secondo lei, la storia con Jennifer è definitivamente finita. È il vestito che l’attrice, ora separata da Brad Pitt, indossa anche nella copertina del Magazine W, in cui appare insieme a Brad in giardino. I due all’epoca non stavano ancora ufficialmente insieme, ma la stilista è certa che da quel momento l’amore sbocciò, e la storia con Aniston iniziò a vacillare.

“Questo è quello che ha causato la rottura tra Jennifer Aniston e Brad Pitt, the W Magazine. Ricordate quello che è successo? Questo ha segnato l’inizio della loro relazione”, afferma la stilista puntando un vestito bianco.

L’abito bianco e aderente è stato indossato da Angelina sulla cover del numero del magazine W intitolata “Domestic Bliss”, in cui i due posano come una coppia in un lungo servizio di decine di pagine. Assortiti e bellissimi, probabilmente provavano già qualcosa l’uno per l’altra in quel momento, e l’abito, ritrovato dallo stilista in un vecchio archivio, ci ha messo del suo.

Lo chiama infatti “The Affair Dress”.

Ora stropicciato, nel 2005 appariva lucente sul corpo mozzafiato dell’attrice Jolie, mentre la passione di Brad per Aniston stava scemando, sopratutto dopo aver già conosciuto Angelina sul set del film galeotto.

