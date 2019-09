Jude Law e la rivelazione sullo slip che indossa in “The New Pope”

Jude Law è il protagonista della serie tv diretta da Paolo Sorrentino “The New Pope” che segue “The Young Pope” e che è stata presentata alla 79esima edizione del festival del Cinema di Venezia: le immagini del trailer con l’attore che cammina sulla spiaggia indossando soltanto uno slip bianco hanno già fatto il giro del web.

Se nella prima serie Jude Law era il protagonista principale, questa volta Papa Pio XIII affiancherà il “Nuovo Papa”, interpretato da John Malkovich, e sarà un Papa tormentato e senza veli.

Ai microfoni del red carpet di Venezia, l’attore inglese ha parlato del suo intimo: “Lo slip non è la cosa più piccola che indosso in questa stagione. C’è una scena dove indosso solo un tovagliolo di stoffa piccolissimo”, dichiara l’attore.

I primi due episodi della serie, prodotta da Sky, Hbo e Canal+, sono stati presentati durante la quinta serata della mostra del cinema, dove anche Paolo Sorrentino ha parlato delle vesti sexy di Jude Law e degli altri protagonisti: “Il nudo è molto ben distribuito in tutta la serie. E anzi è rispettata la par condicio: si vedono nudi uomini, donne e pure animali”.

“Speriamo che la realtà non superi la fantasia”, ha aggiunto poi all’Ansa il regista, “perché si vedrebbero cose che sarebbe meglio non vedere, le trame si spingono in un mondo di pericolo che è meglio rimangano semplicemente una finzione narrativa e non accadono nella realtà”.

A trovare il giusto equilibrio tra gli attori ci penserà Silvio Orlando, che continuerà a interpretare il segretario di stato tifoso del Napoli, il cardinal Voiello, e nella nuova serie avrà ancora più spazio. Durante la premier di Venezia ha detto: “Faccio un lavoro enorme da centrocampista che tesse e tiene in piedi tutti i fili del racconto. In più vengono fuori elementi di comicità e anche di fragilità. Sono un elemento inelegante e di disturbo ma di concretezza”.

The New Pope, il nuovo trailer della seconda stagione con un esplosivo Jude Law

Sorrentino: “Ai giovani dico, non mollate. Imparate poche cose e bene. E non parlate di ricette, è noioso”