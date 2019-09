Stasera in tv 2 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 2 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 2 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – Io che amo solo te

Stasera 2 settembre 2019, su Rai 1 è in programmazione il film Io che amo solo te, commedia del 2015 con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Maria Pia Calzone, Eugenio Franceschini, Michele Placido, Luciana Littizzetto, Eva Riccobono, Dario Bandiera, Enzo Salvi, Dino Abbrescia, Alessandra Amoroso.

Trama: Polignano a Mare. Ninella, una vedova 50enne considerata la più bella sarta del paese, è da sempre innamorata di don Mimì, ma non ha mai potuto coronare il suo sogno d’amore con lui. Il destino, però, le riserva una sorpresa inaspettata: sua figlia Chiara, infatti, sposerà Damiano, proprio il figlio di don Mimì. Il matrimonio tra i due ragazzi, vero e proprio evento nell’arroccato paesino, richiederà una lunga ed estenuante preparazione supervisionata dalla “First Lady”, moglie di Mimì e futura suocera di Chiara, a cui risulterà tutt’altro che semplice tenere tutto sotto controllo. Soprattutto suo marito.

Il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Arteteca

Questa sera su Rai 2 va in onda il programma Made in Arteteca, spin-off di Made in Sud con protagonisti gli Arteteca, duo comico tra i più amati dal pubblico.

Chi sono gli Arteteca

Lo spettacolo vedrà la partecipazione di Maurizio Casagrande e l’intervento di alcuni ospiti molto conosciuti e amati dal pubblico napoletano: Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato con la sua band e Sergio Sylvestre.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob per la 76a Mostra del Cinema

20:10 – Boez – Andiamo via

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Indovina chi viene a cena

21:45 – Presa diretta – L’inverno demografico italiano

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori la prima puntata della nuova edizione di Presa diretta, il programma di approfondimento e inchieste della terza rete di viale Mazzini.

La puntata di stasera è intitolata L’inverno demografico italiano: un viaggio nel secondo paese più vecchio del mondo, dopo il Giappone, alla ricerca delle cause che hanno portato a un crollo della natalità. Conduce Riccardo Iacona. Ospiti: Emma Ciccarelli, vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari, la scrittrice sarda Michela Murgia, alcuni giovani italiani che hanno deciso di trasferirsi all’estero e una coppia mista che ogni giorno deve combattere contro il razzismo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 stasera torna l’appuntamento settimanale con Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica, programma di approfondimento politico ed economico che analizza i temi più importanti e di attualità del nostro paese. Inevitabile che l’argomento principe della serata sia il nascituro governo giallorosso tra M5s e Pd.

STASERA IN TV 2 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – La verità sul caso Harry Quebert

Su Canale 5 questa sera vanno in onda in prima tv i primi due episodi della serie evento La verità sul caso Harry Quebert, con protagonista assoluto Patrick Dempsey.

Trama: Harry Quebert, uno stimato professore universitario famoso in tutto il mondo grazie al successo del suo romanzo “Le origini del male”, viene all’improvviso coinvolto in un misterioso omicidio, per il quale rischia la pena di morte come principale indiziato. Nella sua abitazione, infatti, viene ritrovato il corpo di Nola Kellergan, quindicenne scomparsa nel nulla 33 anni prima e con la quale lo scrittore ebbe una relazione nell’estate del 1975.

Le anticipazioni della prima puntata di stasera

Il cast completo della serie tv

La recensione di TPI del libro di Jol Dicker su cui si basa la serie tv di stasera

Ecco il trailer:

GUIDA TV 2 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – CSI

21:20 – Wanted – Scegli il tuo destino

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Wanted – Scegli il tuo destino, con Angelina Jolie, Morgan Freeman, James McAvoy, Terence Stamp, Thomas Kretschmann, Kristen Hager, Marc Warren, Common, David O’Hara, Konstantin Khabensky.

Trama: Una banda di assassini mantiene l’equilibrio nel mondo uccidendo malfattori secondo quanto dettato da un telaio magico che indica loro i nomi di chi deve essere ucciso. Uno di loro però si ribella apparentemente senza motivo e comincia a uccidere gli altri. Il capo dell’organizzazione allora cerca di reclutare con l’inganno il figlio dell’assassino, dotato delle stesse abilità di super killer.

Angelina Jolie e il divorzio da Brad Pitt: “Sono stati anni difficili, mi sono sentita debole e fragile”

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 2 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Caccia al ladro

Questa sera La7 propone il film Caccia al ladro, famoso thriller ad alta tensione di Alfred Hitchcock con protagonista Cary Grant:

Trama: Juan Robles, in passato il famoso ladro ‘Il Gatto’, ha ormai cambiato vita ed è in procinto di sposarsi con Lola, una poliziotta. Ma la calma non è destinata a durare, perché qualcuno ha incastrato suo zio Roman fingendosi proprio ‘Il Gatto’.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 2 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:35 – Agente 007, Moonraker: Operazione spazio

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda il film Agente 007, Moonraker: Operazione spazio, con Roger Moore, Lois Chiles, Michel Lonsdale, Richard Kiel, Corinne Clery.

Trama: Una navetta spaziale viene rubata da una misteriosa organizzazione capeggiata da Hugo Drax, anche proprietario dell’impresa che costruisce le navette spaziali. Per risolvere l’enigma viene mandato in missione James Bond, che si trova a dover collaborare con una spia della Cia, ovviamente bellissima e affascinante. Le indagini di 007 lo portano addirittura a volare nello spazio. Uno 007 minore, quasi ricalcato dal precedente La spia che mi amava. Fu un successo e, primo tra i film occidentali, incasso’ vertiginosamente anche in Asia.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:10 – La cosa (2011)

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Spider-Man: Un nuovo universo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Spider-Man: Un nuovo universo.

Trama: Nuovo capitolo d’animazione della ricca saga dedicata all’Uomo Ragno. Morso da un ragno radioattivo in metropolitana, l’adolescente Miles Morales sviluppa improvvisamente poteri misteriosi. Quando incontra Peter Parker, si rende presto conto che altri condividono i suoi stessi talenti.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 2 SETTEMBRE 2019: SKY UNO

19:50 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Menu’

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Hell’s Kitchen USA Su Sky Uno questa sera va in onda in prima tv Hell’s Kitchen USA, con Gordon Ramsay chiamato a guidare e motivare i concorrenti di uno dei talent culinari più duri. Uno solo otterrà il titolo di vincitore.