Samara Challenge: la protagonista di The Ring arriva a Roma e spaventa i passanti

Arriva a Roma la Samara Challenge, lo scherzo ispirato alla protagonista del film “The Ring“, Samara Morgan, che sta facendo il giro di tutte le città d’Italia.

Dopo Napoli, Catania e Foggia, il Samara Challenge è arrivato anche a Roma.

La Samara Challenge consiste nel travestirsi dalla protagonista del film horror, aggirarsi per le strade con i capelli lunghi neri davanti al volto e la camicia da notte bianca, e spaventare tutti i passanti per strada, possibilmente di notte.

La “Challenge” prevede anche la reazione sui social e la condivisione di immagini e video su Instagram con il relativo hashtag: #samarachallenge da parte degli organizzatori dello scherzo. E anche delle vittime. Che a Catania hanno raccontato di scene spaventose su Instagram.

E anche a Roma la reazione alla Samara Challenge è stata del tutto inaspettata.

La ragazza travestita da Samara Morgan si è presentata al Parco Meda del IV Municipio all’1.40 di notte, e ha iniziato a vagare tra le strade dell’area verde in mezzo a chi la popolava a tarda notte.

Gli utenti hanno raccontato di scene di panico sui social.

“Un nuovo “Challenge” è in voga tra i ragazzi delle periferie. A Roma Est è stata vista a Centocelle, Casal Bruciato, Monti Tiburtini e arrivano segnalazioni di “Samara” anche in altre città del Sud Italia”, scrive qualcuno su Facebook.

“Alle 01.40 di questa notte grande confusione al parco meda. Pare che in queste sere si aggiri nelle periferie di Roma una persona travestita da Samara il personaggio del film dell’orrore “The Ring” non so se ne avete sentito parlare. Comunque stanotte era al parco meda e spaventava le persone. I ragazzi di zona l’hanno rincorsa e per un attimo si è creata parecchia confusione di grida e macchine che andavano spedite. È uno scherzo di pessimo gusto che sta dilagando nelle nostre periferie. Una cosa assurda. Che scatena anche reazioni violente.”, si legge nel post Facebook.

I passanti sono rimasti del tutto sconvolti dalla scena, hanno iniziato a correre e urlare e, addirittura, a bruciare cassonetti.

Nel quartiere di Monti Tirburtini alcuni residenti hanno segnalato la presenza di almeno tre cassonetti in fiamme dopo il passaggio della protagonista romana del film horror “The Ring”.

Ma anche nelle altre città sembra che lo scherzo legato al film Horrow abbia causato scene di panico e generato una serie di insulti social rivolti agli inventori della Samara Challenge.

