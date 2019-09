La “vendetta” dell’ex fidanzato di Chiara Ferragni nel giorno dell’anniversario con Fedez

Matrimonio di Riccardo Pozzoli, l’ex di Chiara Ferragni si sposa nello stesso weekend in cui lei festeggia l’anniversario

Un altro matrimonio di quelli imperdibili quest’anno è stato quello di Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara Ferragni, con la modella francese Gabrielle Caunesil. Le nozze si sono celebrate il 31 agosto al castello di Segalari a Castagneto Carducci, in Toscana.

Anche se i due avevano già detto sì nel gennaio 2018 in California in una festa privatissima, Riccardo Pozzuoli e Gabrielle Caunesil hanno deciso di suggellare una seconda volta il loro amore. Molto affiatati su Instagram, i due sono molto innamorati.

La modella francese e l’imprenditore ed ex fidanzato nonché socio di Chiara Ferragni senza neanche farlo apposta hanno celebrato il matrimonio proprio nello stesso weekend in cui Chiara Ferragni e Fedez festeggiavano il loro primo anniversario di nozze a Portofino. Sembra proprio uno scherzo del destino.

Gabrille Caunesil in occasione delle nozze ha pubblicato su Instagram una dedica speciale al marito Riccardo Pozzoli.

Ti prometto di non smettere mai di fare i miei balletti pazzi e di trovare sempre il modo di farti sorridere anche nei giorni più difficili.

Ti prometto di essere la migliore amica della quale avrai bisogno e la tua complice numero uno, anche se questo significherà andare in Africa in sella ad una moto.

Ti prometto di stare sempre al tuo fianco, non sarò mai contro di te, ma noi contro i problemi.

Ti prometto di amarti e di farti sentire amato ogni giorno della mia vita.

Ti prometto di custodire i tuoi segreti e di proteggere il tuo cuore.

Ti prometto di pendermi cura di te come quella nonnina che abbiamo visto a Lisbona 2 anni fa che sorreggeva suo marito con amore e dedizione dopo una vita intera.

Ti prometto che farò del mio meglio come moglie, mamma, e essere umano. Non sono perfetta e non lo sarò mai, ma ti prometto che proverò ogni giorno a migliorarmi di più.

Ti prometto che sarò il tuo posto sicuro quando non ce la farai più, sarai sempre il benvenuto tra le mie braccia.

Ti prometto che ti abbraccerò ogni notte e che non andrò mai a letto senza darti un bacio.

Sarò per sempre la tua casa, sono pronta per questa avventura con te, una vita intera non sarà abbastanza. Questo è l’inizio di noi come famiglia, sei il mio sogno diventato realtà.

Sei la parte migliore di me.

Grazie per aver portato così tanto amore e felicità nella mia vita.

Ti amo

