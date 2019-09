Previsioni meteo di oggi, 2 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 2 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 2 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 2 settembre 2019 | NORD

Il Nord Italia inizia la settimana con ampie zone molto nuvolose, dalle regioni occidentali fino alla Lombardia, passando per l’Emilia-Romagna. Sono attese inoltre precipitazioni, sotto forma di rovesci o anche temporali, in queste zone, nelle aree alpine e nel resto del settentrione nella seconda parte della mattinata.

A sera, invece, è previsto un graduale miglioramento del meteo, soprattutto sul settore occidentale e sui rilievi di Lombardia e Trentino. In Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna attesi locali temporali, anche di forte intensità.

CENTRO E SARDEGNA

Anche sul Centro ci sarà, nella mattinata di lunedì 2 settembre 2019, un rapido aumento della nuvolosità, con rovesci e temporali sparsi che diventano più intensi nelle aree più interne della penisola. Temporali che si attenueranno soltanto al termine della giornata sulle regioni tirreniche e in Umbria.

In Sardegna, invece, si prevedono addensamenti compatti al mattino, con qualche rovescio associato, mentre nel pomeriggio il tempo migliorerà sensibilmente.

SUD E SICILIA

Nuvole in arrivo anche sul Sud Italia, che dimentica il bel tempo che c’era fino a soli pochi giorni fa per entrare nel pieno dell’autunno, nonostante le temperature rimangano abbastanza alte. Le aree più colpite dalla nuvolosità anche intensa saranno Puglia e Calabria, con tanto di occasionali rovesci, soprattutto nelle ore centrali.

Per quanto riguarda le altre regioni, si attendono precipitazioni con carattere di rovescio e temporale sulla Campania, la Puglia settentrionale e la parte nord della Sicilia. Anche nella zona orientale dell’isola maggiore si attendono piogge anche di forte intensità.

Nel corso della serata le precipitazioni in tutto il Sud Italia andranno a esaurirsi, tranne sul Molise orientale, sulla Puglia settentrionale e sulle coste tirreniche della Sicilia.

Previsioni meteo oggi lunedì 2 settembre 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lievissimo calo sulle isole maggiori, in aumento sulla Puglia e stabili sul resto dell’Italia. Per quanto riguarda le massime, invece, ci sarà un sensibile calo – dovuto anche al maltempo – al Nord, mentre al centro la riduzione sarà più controllata. Stabili, invece, sul resto del Sud nonostante le piogge in arrivo.

VENTI

I venti in questo 2 settembre saranno deboli, fino a diventare localmente moderati, nel Nord Italia: si attendono però decisi rinforzi sulle coste adriatiche, soprattutto nelle ore serali. Venti moderati di maestrale attesi in Sardegna, mentre sul resto del paese saranno deboli variabili.

Previsioni meteo oggi lunedì 2 settembre 2019 | MARI

Il mare di Sardegna è classificato come mosso fino ad agitato. Da mosso a molto mosso il canale di Sardegna, da poco mossi a mossi il mar Ligure, lo Ionio occidentale e lo stretto di Sicilia. Poco mossi o quasi calmi gli altri bacini.