Presa Diretta, l’edizione 2019 del programma di Rai 3: le anticipazioni delle nuove puntate

Ricomincia, dopo la pausa estiva, una nuova edizione di Presa diretta, il celebre programma di approfondimento e di inchieste giornalistiche di Rai 3 condotto da Riccardo Iacona.

Da stasera, lunedì 2 settembre 2019, a partire dalle 21,45 gli spettatori della terza rete Rai potranno godersi le nuove puntate del programma, giunto ormai alla sua 21esima edizione.

Saranno in tutto sette le puntate di Presa diretta 2019. Con una grande novità: il programma non inizierà, come avete già potuto notare, nel classico orario da prima serata, bensì alle 21,45. E si estenderà fino a mezzanotte, andando quindi a coprire anche tutta la seconda serata.

Una scelta dovuta anche a un tentativo di fare alzare i dati dello share: nella scorsa stagione, infatti, la media degli ascolti tv si è attestata al 5,15 per cento.

Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata della nuova stagione di Presa diretta, prevista per il 2 settembre 2019.

Presa diretta, le anticipazioni della prima puntata | 2 settembre 2019

Nella prima puntata della nuova stagione di Presa diretta, intitolata L’inverno demografico italiano e prevista per lunedì 2 settembre 2019, verranno mandate in onda due inchieste diverse.

La prima ha a che fare con l’emergenza natalità nel nostro paese. Con un indicatore di 1,3 figli per donna, l’Italia è ben al di sotto di quella che i demografi chiamano “la soglia minima di sostituzione”, ossia quel numero di figli necessario per sostituire naturalmente i decessi. Il programma condotto da Iacona analizzerà dunque le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione: sanità allo stremo, scuole che chiudono, forza lavoro che viene a mancare, difficoltà nel pagare le pensioni.

Per capire il motivo per cui in Italia non si fanno più figli, i giornalisti del programma sono andati in Liguria, la regione più anziana d’Italia e più vecchia d’Europa, dove gli effetti dello spopolamento sono già visibili. Poi si è recata in Francia, il Paese che ha il tasso di fecondità più alto d’Europa, per capire il segreto di questo boom demografico. E in Canada, il Paese con il più alto numero di immigrati pro capite al mondo, per capire quanto l’immigrazione possa essere una risorsa per uno Stato.

La seconda inchiesta, che fa parte del nuovo spazio “Futuro Presente”, sarà intitolata Pfas, il veleno invisibile: sotto osservazione il più grande caso di inquinamento delle acque provocato da sostanze chimiche utilizzate per impermeabilizzare centinaia di prodotti di uso comune, dagli abiti alle padelle. Alla scoperta dei pericoli di un fenomeno, partito dal Veneto, che potrebbe interessare tutta Italia.

Ospiti in studio saranno la scrittrice Michela Murgia, la vicepresidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari Emma Ciccarelli, un gruppo di ragazzi italiani che si sono trasferiti dal nostro Paese per andare a lavorare e costruire il loro futuro altrove, una coppia mista con una storia di razzismo quotidiano da raccontare.

Presa diretta, le novità di questa stagione

Oltre al cambio di orario, ci sono tante altre novità che riguarderanno la nuova stagione di Presa diretta. A partire dalla scenografia e dallo studio, completamente rinnovati.

Tra le rubriche, ci sarà spazio anche per “Futuro presente”, dedicata alla scienza, all’ecologia e alla medicina, con le sfide che il nostro pianeta dovrà affrontare nell’immediato futuro.

Tra i temi di questa stagione, spiccheranno anche il dibattito sulle attività svolte dalle ong, il divario tra Nord e Sud Italia, il funzionamento del Sistema sanitario nazionale, le fonti di inquinamento meno conosciute, l’industria del fashion, i proventi derivanti dal vizio del gioco e la manovra economica autunnale.

Presa diretta, dove vedere il programma in tv e in streaming

Dove vedere Presa diretta in tv? Ovviamente su Rai 3, ogni lunedì sera dalle 21,45 su Rai 3. Per vedere il programma, dunque, basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Presa diretta è inoltre disponibile in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

