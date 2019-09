Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 2-8 settembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 2 – 8 SETTEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 2 all’8 settembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 2-8 settembre 2019

Amici dell’Ariete, inizia una fase di ripresa in amore per il vostro segno. Finalmente qualcosa si è smosso, anche se ancora vorreste maggiori certezze. In particolare, se una storia non vi soddisfa più, potreste valutare di interromperla. Sul lavoro non mancano gli impegni, ma questo vi permetterà anche di ottenere qualche guadagno in più.

Cari Toro, una settimana all’insegna della tranquillità e della serenità per il vostro segno. Per chi è in coppia, evitate di discutere con il partner soprattutto per questioni economiche. Sul lavoro, se siete alle prime armi, è il momento di lanciarvi in nuove avventure, anche se questo potrebbe rappresentare un azzardo. Al top soprattutto il fine settimana.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox vi vede ancora alla ricerca di maggiori certezze in ambito lavorativo. Prima di fare grandi passi in avanti, infatti, aspettate che il tutto si risolva. Attenti però a non riversare questo stress sulla coppia, potreste pentirvene.

Cari Cancro, favoriti secondo l’oroscopo settimanale i nuovi rapporti a livello sentimentale. Quelli nati in questo periodo, infatti, sono protetti dalle stelle e potranno durare a lungo. Sul lavoro rapporti burrascosi con i colleghi, potreste ricevere critiche che vi faranno soffrire. Non pensateci.

Cari Leone, dopo un agosto e in generale un’estate che vi ha visti assoluti protagonisti, prosegue per il vostro segno il periodo d’oro anche in questo mese di settembre. Un po’ sottotono l’amore. Se sierte in cerca di conferme rispetto ai rapporti con il partner, venerdì può essere la giornata migliore.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 2 all’8 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, in questa settimana sono favoriti nuovi incontri. In particolare, se c’è una persona che vi piace, è il momento giusto per provare a conquistarla. Giornata davvero positiva e ricca di grandi emozioni quella di domenica. Soddisfazioni anche sul lavoro.

Amici della Bilancia, finalmente a livello sentimentale la burrasca è passata, e ora ritrovate un po’ di serenità. A livello familiare, invece, occorre maggiore prudenza, soprattutto nel weekend, perché altrimenti potrebbero esserci tensioni e discussioni con i vostri cari.

Chi vi vuole davvero bene? Cercate di capirlo, perché è il momento di fare un po’ di pulizia e allontanare quelle persone che non vi soddisfano più. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox prevede grandi gioie per chi ha avviato da poco una storia d’amore, mentre chi è single potrebbe fare nuovi incontri. Inizio della settimana al top a livello lavorativo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Amici del Sagittario, giornate di forte stress per il vostro segno. Ci sono infatti varie questioni in ballo ancora da risolvere, per cui le polemiche potrebbero non mancare. Tanta rabbia anche sul lavoro. Ma non temete: si tratta di una situazione momentanea e presto le cose si aggiusteranno.

In amore venite da un periodo di grandi dubbi e tensioni, ma adesso le questioni sfavorevoli si stanno finalmente risolvendo. Chi ha una storia avviata da poco, potrà trovare grandi soddisfazioni. Sul lavoro potrebbero arrivare le grandi soddisfazioni che stavate aspettando.

Dimenticate il passato e apritevi al futuro. Se una storia nasce in questo periodo, ha il favore delle stelle. L’oroscopo di Paolo Fox infatti vi invita a insistere. Per i single, invece, può essere il momento giusto per rimettersi in pista e affrontare nuovi incontri. Attenti agli aspetti economici.

Siete un po’ giù e sottotono. In particolare in questo weekend sarete insoddisfatti, ma voi non abbattetevi. Sul lavoro possibili discussioni con i colleghi, ma voi mantenete la calma, le cose miglioreranno già da metà settembre. Evitate quindi inutili litigi, soprattutto giovedì e venerdì.