Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 2 settembre 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 2 SETTEMBRE 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi lunedì 2 settembre 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI 2 SETTEMBRE

LE PREVISIONI DI PAOLO FOX DI OGGI 2 SETTEMBRE

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 2 settembre 2019 | Toro, Vergine, Bilancia, Capricorno, Pesci

Tra i segni fortunati di questo 2 settembre 2019 vediamo sicuramente il Toro, che sta iniziando a raccogliere i frutti di una drastica decisione presa nei mesi precedenti ed è soddisfatto come non mai.

Molto bene la Vergine, che vivrà un lunedì pieno di ottimismo e risultati: il vostro impegno, soprattutto sul lavoro, verrà ricompensato. E riuscirete anche a passare dei bei momenti con la vostra famiglia.

Giornata positiva anche per la Bilancia, che grazie alla Luna che entra nel segno avrà a disposizione una abbondante dose di buona fortuna. Il risultato? Una giornata senza grossi pensieri o stress.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

I nati sotto il segno del Capricorno invece vivranno una giornata di trepidante attesa, visto che si avvicina il momento in cui rivedranno una persona speciale che adesso vive lontano.

Infine, sarà un 2 settembre 2019 da incorniciare per i Pesci, che si mettono alle spalle un periodo di grandi litigi in famiglia e si proiettano verso un mese ricco di emozioni positive.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 2 settembre 2019 | I segni in “giornata no”

C’è anche, tuttavia, il rovescio della medaglia. Lunedì 2 settembre 2019 sarà una giornata negativa per i Gemelli, alle prese con un grande nervosismo dovuto ad alcuni scombussolamenti non desiderati nella vostra vita.

Giornata sottotono anche per il Cancro, che dovrà avere a che fare con qualche malanno fisico e con alcune persone che non fanno altro che fargli perdere la pazienza.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Infine, giornata da dimenticare per il Sagittario, con la testa piena di pensieri negativi e nessuna voglia di fare qualcosa per migliorare la propria soluzione, e per l’Acquario, che sente già la nostalgia delle vacanze e non si rassegna a un autunno che ormai bussa con insistenza alla porta.