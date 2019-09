Oroscopo Paolo Fox 2 settembre 2019 | Oroscopo di oggi | Previsioni del giorno | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 2 SETTEMBRE 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 2 settembre 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2019 | Previsioni

L’Ariete inizia questo lunedì con molte sfide alle porte. Siete molto concentrati sul lavoro, soprattutto dopo che un vostro superiore vi ha fatto capire che sono in serbo per voi grandi progetti, tra cui una promozione. Non trascurate però gli affetti, soprattutto il partner. Buone notizie in arrivo per chi è fidanzato da poche settimane.

Tante buone notizie in arrivo anche per il Toro, che passerà un lunedì 2 settembre 2019 guardando con fiducia al futuro. Avete deciso di cambiare totalmente la vostra vita e siete super soddisfatti di quanto avete raccolto finora. Non badate ai mormorii di alcuni familiari, che non appoggiano la vostra scelta: con il tempo si accorgeranno della bontà dell’operazione.

Amici dei Gemelli, Giove entra nel vostro segno e non porta di certo buone notizie. In questo lunedì vi sentirete un po’ nervosi e avvertirete l’ansia per le responsabilità che vi sono state accreditate. Tuttavia, le altre stelle vi daranno una mano a trovare l’energia giusta per reagire e ottenere i vostri risultati. Dovete essere bravi a non perdere le staffe con chi vi sta vicino.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2019 | Cancro

Il Cancro non è di certo uno dei segni fortunati di questa settimana. Nella giornata di lunedì 2 settembre 2019, infatti, vi sentirete fiacchi e con molti pensieri per la testa. Oggi, soprattutto sul lavoro, sarà richiesta grande precisione e un certo grado di tranquillità. Non è decisamente il vostro momento, fatevi da parte per il bene di tutti. Cercate di riposare.

Amici del Leone, è arrivato il momento di prendervi le vostre responsabilità. Finora, rimanere nelle retrovie non è stata la giusta strategia: a lavoro c’è bisogno della vostra preparazione, è il momento di essere protagonisti. Poco importano le invidie dei colleghi: anche loro impareranno ad apprezzarvi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, il vostro invece è uno dei segni fortunati del giorno. In questo lunedì, infatti, riuscirete a ottenere grandi risultati in ambito professionale, senza trascurare per questo famiglia e amore. Anzi: troverete il tempo per organizzare una cena al lume di candela. La passione per il partner non si è mai esaurita, nemmeno dopo tutto questo tempo. Fateglielo capire.

La Luna entra nel vostro segno, amici della Bilancia, e lascia strascichi decisamente positivi. Negli ultimi giorni avete pensato un po’ troppo spesso a una persona che dovrebbe appartenere al vostro passato. Avete addirittura pensato di contattarla. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di stare alla larga dalle minestre riscaldate. Meglio proiettarsi sul futuro.

Lo Scorpione viene da un mese di agosto molto particolare, fatto di dolorose rinunce ma anche di grandi successi. A settembre, però, sentite il bisogno di stabilità: sul lavoro, negli affetti, con gli amici. Cercate di tenere lontano da voi tutto ciò che porta stress. La parola d’ordine è ricostruire la vostra autostima.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2019 | Sagittario

Quanta confusione per il Sagittario. Tanti dubbi in amore, ansia di concludere qualcosa tra i single, nessuna voglia di attendere momenti migliori a lavoro. Il risultato sarà una giornata con l’umore sotto ai tacchi. Per rimediare, servono gli amici di sempre. Quelli che sanno farti tornare il sorriso anche nel più buio dei momenti.

Quante emozioni in arrivo in settimana per il Capricorno, per cui si avvicina una scadenza attesa da tempo. Per chi è in coppia, ma vive lontano dal partner, finalmente è il momento di rivedersi. E la voglia di stare insieme, anche fisicamente, è alle stelle. Preparatevi per dei momenti ad alto tasso erotico.

Amici dell’Acquario, nonostante sia lunedì e questo giorno coincida con l’inizio di una nuova settimana, voi oggi dovete cercare di riposare. Alcuni di voi sono alle prese con alcuni malanni fisici, altri hanno l’umore nero. Prima di gettarvi nella mischia, è meglio ricaricare le pile. Buone notizie in arrivo in famiglia.

Sarà un lunedì decisamente sopra la media quello che affronteranno tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Nonostante qualche litigio di troppo in famiglia, a causa di una vostra scelta non vista di buon occhio dalle persone che vi vogliono bene, sarete capaci di uscirne a testa alta. E di ritrovare l’affetto di una persona che avevate perso da tempo.

