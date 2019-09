Oroscopo di oggi 2 settembre | Previsioni del giorno | Astrologia | TPI | Segni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 2 SETTEMBRE 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, lunedì 2 settembre 2019.

L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi lunedì 2 settembre 2019

L’Ariete inizia questa nuova settimana con il piede sbagliato. Il mese di settembre per voi significa autunno, quindi fine dell’estate e arrivo di un nuovo anno di responsabilità e pensieri. Se a tutto questo unite anche l’insoddisfazione per un lavoro che continua a non piacervi, la frittata è fatta. Cercate di guardare alle cose positive, come l’amore che provate per il partner.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019 DI PAOLO FOX

Su tutta un’altra dimensione invece il Toro, che sarà uno dei segni più fortunati di questo lunedì 2 settembre grazie alla benevolenza di alcune stelle. Vivete un momento di grazia soprattutto in amore, dopo un periodo di dubbi e incertezze sulla vostra relazione. Anche i single, in questo giorno, possono guardare al futuro con ottimismo.

Oroscopo di oggi 2 settembre 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, questo lunedì vi riserva una serie di belle sorprese, che manterranno alto il vostro umore per tutto il resto della settimana. La Luna vi permette di valutare al meglio i rapporti inter-personali: così riuscirete a selezionare solo le persone che davvero vi fanno stare bene. Buone notizie anche sul lavoro, dove iniziate a intravedere qualche soddisfazione dopo mesi e mesi di impegno.

Questo lunedì, per il Cancro, richiederà un grosso impegno. Del resto, se si vogliono ottenere soddisfazioni in qualsiasi ambito bisogna sgobbare. Ne siete consapevoli e avete anche molta voglia di fare e dimostrare il vostro lavoro, soprattutto sul lavoro. Occhio a qualche collega invidioso della vostra intraprendenza. Puntate tutto su voi stessi.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Amici del Leone, in questo lunedì avrete molto di cui sorridere. Le stelle infatti tornano a guardare il vostro segno con occhi benevoli e ve ne accorgerete già nel primo mattino, quando sarete pervasi da una grandissima allegria. La vostra voglia di fare sarà contagiosa per tutti coloro che vi stanno intorno. Ottimi momenti di passione in arrivo con il partner.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 2 settembre 2019 | Vergine

Anche per la Vergine è in arrivo una settimana positiva, dove tante saranno le certezze. Finalmente c’è un po’ di stabilità in amore, dopo un periodo di burrasca con il partner. Chi di voi è single, invece, è abbastanza stufo di non avere una persona con cui condividere tutto. Le stelle, in questo caso, vi consigliano però di non essere precipitosi. Le migliori soddisfazioni arrivano quando non le cerchiamo avidamente.

Amici della Bilancia, le stelle vi portano in dote un po’ di buona fortuna in questo 2 settembre. Dovete essere bravi, però, a utilizzarla nel modo giusto. Non sperperate questa giornata inseguendo persone che non pensano a voi, bensì veicolate tutte le vostre energie positive su voi stessi. Divertitevi, state con gli amici e non pensate a nulla.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Lo Scorpione inizia un nuovo lunedì con poco entusiasmo. Nelle ultime settimane ci sono stati tanti sconvolgimenti nella vostra vita e adesso non avete più molta voglia di affrontare le giornate aspettandovi nuove sorprese. Cercate solo un po’ di stabilità, che al momento è ancora lontana. Non arrendetevi, però.

Oroscopo di oggi 2 settembre 2019 | Sagittario

Il Sagittario si affaccia a una nuova giornata che sarà colma di commissioni. Niente può staccarvi dalla solita routine, e in fondo vi va bene così dopo un’estate passata al massimo. Il vero relax comincia adesso che le vacanze sono finite. Qualche discussione in arrivo in famiglia, preparatevi.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Amici del Capricorno, avete vissuto momenti migliori. Sebbene molti di voi stessero aspettando questo lunedì 2 settembre da tempo, adesso vi rendete conto che non avete voglia di affrontare determinate questioni. Soprattutto sul lavoro, dove un progetto va a scadenza e richiede il vostro massimo impegno. La vostra testa è tuttavia ancora in vacanza.

L’Acquario può sorridere: finalmente arriva una bella giornata per voi, da passare soprattutto in famiglia e con gli amici di sempre. In amore procede tutto regolarmente, anche se a volte avete paura di sfociare nella noia. Per i single, invece, sono in arrivo buone notizie. Guardatevi intorno con più insistenza.

Amici dei Pesci, vi svegliate un po’ sottotono e con poca voglia di affrontare le vostre responsabilità quotidiane. Il motivo del vostro malessere è da ricercare soprattutto in una forma fisica approssimativa. Con l’arrivo dell’autunno è obbligatorio pensare un po’ di più a voi stessi, anche a tavola.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.