Oroscopo di domani 3 settembre 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 3 settembre 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 3 settembre 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE DI PAOLO FOX

Ariete

Amici dell’Ariete, per voi è in arrivo un martedì abbastanza positivo. Sarete un po’ oberati dagli impegni, soprattutto in famiglia, ma avete l’entusiasmo giusto per togliervi delle soddisfazioni. State attenti a non fare promesse al partner che poi non riuscite a mantenere. Se siete single, siete un po’ scoraggiati dalle vostre ultime storie d’amore: ma non è il momento di piangersi addosso. Guardatevi bene attorno.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 2 ALL’8 SETTEMBRE 2019

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Toro

Per voi del Toro arriva un martedì decisamente al di sopra delle aspettative. Dopo un inizio di settimana pieno di delusioni, vi aspettavate di continuare nel trend negativo. Niente di più sbagliato: le stelle diventano subito benevole con voi. Approfittatene per darvi da fare, soprattutto nelle relazioni. Provate a recuperare un’amicizia che ritenete ormai perduta. In amore, invece, abbandonatevi alla fantasia.

I SEGNI FORTUNATI DI SETTEMBRE 2019 IN AMORE SECONDO PAOLO FOX

Oroscopo di domani 3 settembre 2019 | Gemelli

Sarà un martedì abbastanza normale per i Gemelli, a tratti noioso. Non mancherà un po’ di ansia causata dal lavoro, ma niente che non siate in grado di gestire. Cercate di passare più tempo possibile con i vostri familiari, che negli ultimi giorni vi hanno fatto capire che si sentono un po’ trascurati. Nella seconda parte della settimana il vostro umore sarà decisamente migliore.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE 2019 SECONDO FOX

Cancro

Amici del Cancro, il vostro martedì 3 settembre 2019 sarà molto buono. Il merito sarà soprattutto di alcuni amici speciali, che vi faranno divertire senza pensare ai problemi di coppia che state attraversando. Con il partner, infatti, non è un periodo di grande fiducia. Cercate di essere sempre coerenti e sinceri, in questo modo avrete la coscienza a posto.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Leone

Questo martedì partirà con il piede sbagliato per i nati sotto il segno del Leone, che si sentiranno decisamente fuori forma e con nessun entusiasmo. Davanti a voi, però, c’è una giornata lunga e impegnativa, condita da alcuni importanti appuntamenti di lavoro ai quali dovete arrivare in modo impeccabile. Cercate dunque di ricomporvi: per il relax ci sarà tempo solo in serata. Rassegnatevi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di domani 3 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, la vostra giornata partirà benissimo grazie a una buona notizia ricevuta di primo mattino. Siete delle persone molto apprezzate, sia nella cerchia di amici che sul lavoro. Vivete questo martedì con grande soddisfazione, ma non sottovalutate i contrattempi che si parano lungo il vostro cammino.

Bilancia

Non avete molto di che sorridere, voi della Bilancia. La giornata sarà poco fortunata e a tratti noiosa. È brutto per molti di voi, che hanno passato settimane intere in vacanza, tornare alla solita routine. Già dal traffico in strada vi rendete conto che tutti sono tornati alle loro occupazioni, ma questo non vi consola. È un buon momento invece per riprendere un discorso lasciato in sospeso con il partner.

Scorpione

Siete il segno del giorno, amici dello Scorpione, e non potrebbe essere altrimenti vista la vostra splendida forma. Le stelle vi regalano una giornata da vivere al massimo: in amore, dove la complicità con il partner sarà altissima; sul lavoro, visto che nonostante le difficoltà sapete dimostrare sempre di essere brillanti; negli affetti, dove vi dimostrate la solita persona disponibile e disposta ad ascoltare.

Oroscopo di domani 3 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, la vostra giornata di domani sarà un po’ sottotono. Non vi sentite in grande forma e non siete pronti ad affrontare una giornata densa di appuntamenti di lavoro. Che fare? Darsi malati non è una buona scelta. Le stelle vi consigliano di uscire fuori e affrontare la giornata con il massimo dell’impegno. Non è detto che non possano arrivare grandi soddisfazioni.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE DI PAOLO FOX

Capricorno

Godetevi appieno la giornata di domani, voi del Capricorno, perché in questo periodo è raro che siate così fortunati. In questo martedì, ogni vostro progetto andrà a buon fine. Farete una bellissima figura a lavoro, dove finalmente farete rosicare tanti colleghi che hanno provato più volte a mettervi i bastoni tra le ruote. Soddisfazioni in arrivo anche per i single: è un giorno molto propizio per i nuovi incontri.

Acquario

Ci vuole pazienza, cari Acquario, per affrontare questo martedì. Le stelle intravedono per voi una serie di contrattempi, alcuni dei quali anche molto fastidiosi. State attenti a non alimentare polemiche in famiglia, soprattutto con le persone con cui siete più legati. È giusto confrontarsi, ma senza mai far mancare il rispetto. Buone notizie in arrivo in amore.

Pesci

Come sarà la vostra giornata, amici dei Pesci? Purtroppo poco gradevole. Alcuni di voi saranno afflitti da alcuni malanni di stagione, portati dalle prime piogge e dai primi aliti di autunno. Altri invece avranno una bella gatta da pelare in famiglia. Cercate di evitare incomprensioni e inutili dispendi di energia: la parola d’ordine è riposarsi per essere pronti alle prossime sfide.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 3 settembre: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE