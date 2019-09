Oroscopo Branko 2 settembre 2019 | Oggi | Previsioni del giorno | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 2 SETTEMBRE 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 settembre 2019.

Amici dell’Ariete, secondo Branko la Luna oggi è in opposizione al vostro segno e vi farà qualche scherzetto di troppo. Vi sentite eccessivamente emotivi e rimarrete male per alcune affermazioni fatte nei vostri confronti da un familiare. Anche sul lavoro non mancano problemi, soprattutto nel rapporto con alcuni colleghi, a vostro avviso troppo ambiziosi. Pensate al vostro orticello.

Toro Oggi per il Toro è un giorno buono per raccogliere i frutti del lavoro fatto nei giorni scorsi. La Luna in Bilancia vi regala una giornata ricca di opportunità. Sul lavoro, da tempo vi guardate intorno alla ricerca di nuove opportunità: oggi potrebbe intravedersi la prima di esse. Il vostro obiettivo è fare una buona impressione a chi dovrebbe assumervi. Le donne del Toro saranno molto favorite anche in amore.

Oroscopo Branko 2 settembre 2019 | Gemelli

Gemelli, se siete innamorati questo lunedì potrebbe essere magico per voi. Vivete momenti indimenticabili con il partner. Coloro invece che sono già sposati, è bene che inizino a pensare a un figlio, o a come fare più soldi per mantenere e allargare la famiglia. Ci sarà qualche cambiamento, in settimana, nel vostro lavoro: tenetevi pronti a tutto.

Gli amici del Cancro vivranno una giornata di grande nervosismo e agitazione, soprattutto nei confronti di alcuni familiari non poco oppressivi. State vivendo un periodo in cui spendete molte energie, sia nei sentimenti che nel lavoro, e il risultato è che siete leggermente suscettibili. L’oroscopo di Branko vi invita a rimandare a domani, quando sarete più calmi, chiarimenti e importanti discussioni.

La Luna in Bilancia favorisce la giustizia. Se avete cause pendenti, con avvocati di mezzo, oggi tutto potrebbe risolversi per il meglio. Buone opportunità anche negli affari: la vostra situazione economica migliorerà fin da oggi. Attenzione però ai prossimi giorni, quando le stelle saranno meno benevole e dovrete impegnarvi per evitare contrattempi.

Oroscopo Branko 2 settembre 2019 | Vergine

La Luna sarà molto generosa con voi fino a metà settimana. Approfittatene per prendervi del tempo per voi: c’è chi rimanda da troppo tempo alcuni controlli medici, chi aspetta un’occasione per guadagnare un po’ di più e permettersi qualche vizio. In questa giornata sarete pieni di energia. Osate.

Buone notizie per la Bilancia in questo lunedì 2 settembre 2019, soprattutto dal punto di vista economico. Dopo mesi di lavoro, iniziate a intravedere qualche gratificazione. La Luna entra nel vostro segno e vi regala anche momenti di puro divertimento. Se dovete prendere decisioni importanti, questo è il momento giusto.

Amici dello Scorpione, per coloro tra voi che vivono lontano da casa e dagli affetti è il momento di programmare più viaggi possibile per ricongiungersi con i cari. Accettate i segnali di simpatia e ammirazione altrui e non siate, come vostro solito, umili ed eccessivamente autocritici. Le stelle potrebbero aprirvi porte inattese nei prossimi giorni.

Oroscopo Branko 2 settembre 2019 | Sagittario

Il vostro segno risente dell’ingresso di Mercurio in Vergine. Secondo Branko, infatti, oggi vi sentirete poco utili alla causa: sul lavoro sarete inconcludenti, in famiglia eccessivamente polemici. Tuttavia, la Luna vi regala una marcia in più nelle relazioni sociali e nelle amicizie. Approfittatene per passare momenti spensierati.

Il quadro astrale del vostro segno è ricco di transiti. Ciò significa che il Capricorno, in questo lunedì 2 settembre 2019, avrà molte opportunità ma dovrà anche stare attento a tanti rischi. Oggi sarà difficile resistere alle passioni e agli impulsi. Buttatevi solo se siete sicuri che domani non ve ne pentirete. Sul lavoro siete decisi e sicuri, la vostra professionalità si vede e vi varrà tante soddisfazioni.

Amici dell’Acquario, è una settimana molto propizia per l’amore. Sia che siate alla ricerca di una relazione seria, sia se volete divertirvi con avventure piene di passione ma senza impegni futuri. Cercate di arrivare in forma all’appuntamento con i sentimenti. Previsioni positive anche per l’aspetto economico.

La Luna in Bilancia porterà verso i Pesci un interessante vento di passione. E da domani, con il transito in Scorpione, sarà ancora meglio: inizia per voi una settimana perfetta, da vivere al massimo. Se siete tra i pochi fortunati ancora in vacanza, state attenti a qualche contrattempo che vi farà perdere entusiasmo. L’ambiente intorno a voi è un po’ agitato, ma non perdete la calma.