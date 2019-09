Meghan Markle, il padre attacca: “Non mi fanno vedere mio nipote Archie”

Meghan Markle News – Il padre di Meghan Markle, Thomas, torna ad attaccare la figlia dalle pagine dei giornali. “Perché non posso vedere mio nipote?”, si chiede l’americano Thomas Markle. L’uomo si spinge ancora più in là e accusa anche il genero di ipocrisia. “Si fanno passare per caritatevoli e pieni di buoni sentimenti, ma poi escludono completamente me e la nostra intera famiglia”, attacca. I rapporti con la figlia sono tesi da lunghissimo tempo ormai, tanto che ad accompagnare Meghan all’altare, il giorno delle nozze, è stato il principe Carlo, il suocero. E da quando è nato il piccolo Archie Harrison, non è stato permesso al nonno materno di incontrarlo.

“Vorrei che mi mandassero almeno una foto di mio nipote, così potrei metterla in cornice accanto a quella che conservo di mia figlia. Non è quello che farebbe qualunque nonno? Eppure continuano a ignorarmi”, lamenta Markle, in un’intervista al quotidiano inglese Daily Mail. “Ho mandato a Meghan una lettera attraverso il suo consulente finanziario di Los Angeles ma non so neanche se l’ha ricevuta”, continua il padre dell’ex attrice americana.

Meghan Markle, la famiglia

Meghan Markle News. Meghan Markle, da quando è iniziata la sua love story con il principe Harry, ha allontanato tutta la sua famiglia. Del padre ha fatto sapere che non vorrà più incontrarlo dopo una serie di tradimenti pubblici, con rivelazioni della sua vita privata. Anche il fratellastro e la sorellastra sono stati allontanati. Solo l’ex moglie Doria, madre di Meghan, è stata invitata alle nozze e frequenta assiduamente Buckingham Palace.

Thomas Markle è stato tenuto proprio a distanza, tanto che non solo non ha mai visto Archie, ma non ha mai incontrato il principe Harry. “Non ho mai neanche incontrato mio genero. Non poteva prendere un aereo e venire a chiedermi la mano di Meghan?”, dice Thomas Markle, intervistato dal Daily Mail. “A quanto sembra non ha problemi a prendere aerei privati”, aggiunge, riferendosi a una recente polemica sulle vacanze dei duchi di Sussex.

Il padre di Meghan Markle non ha usato mezzi termini per attaccare la figlia e suo marito Harry per l’ipocrisia dimostrata dopo le ripetute campagne in difesa dell’ambiente contraddette dall’uso di jet privati e vacanze da sogno. “La stessa ipocrisia che dimostrano nei miei confronti…”, chiude.

