Maltempo Roma oggi: temporale, pioggia, grandine

Maltempo oggi su Roma. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 settembre 2019, una sfuriata di maltempo ha colpito la Capitale e il resto del Lazio con forti temporali e grandine. A generare il brutto tempo delle correnti decisamente più instabili che nelle ultime ore hanno fatto il loro ingresso improvviso sulle regioni del Centro Italia.

Temporali che la Protezione Civile regionale del Lazio aveva ampiamente previsto: ieri diramata un’allerta gialla per condizioni meteo avverse. In particolare nel bollettino ufficiale si sottolineava il rischio di temporali particolarmente violenti con la possibilità di grandinate con interessamento anche della rete fluviale e di prestare attenzione anche alle raffiche di vento in uscita da questi sistemi temporaleschi che localmente sarebbero potuti arrivare ad oltre 60-70 chilometri orari.

Già nella giornata di ieri, domenica 1 settembre, a Roma si sono riscontrati diversi disagi per una bomba d’acqua che ha causato diversi allagamenti in giro per la città. A causa delle forti piogge i vigili del fuoco hanno chiuso il sottopasso Appia bis in direzione Velletri. Zona dei Castelli in ginocchio con strade allagate e danni ingenti. Ad Albano, tra le 15.30 e le 16, una bomba d’acqua ha colpito la cittadina, si è subito allagata con un metro d’acqua circa la Galleria Appiabis in entrambe le direzioni.

L’Appiabis nel giro di pochi mesi è stata chiusa più volte dopo le piogge, per la mancanza di un adeguato impianto di scolo e le pompe di aspirazione non funzionanti. Residenti, automobilisti e forze dell’ordine temono che si possano verificare simili episodi di nuovo e chiedono un intervento risolutivo all’Astral, che gestice la strada. Proteste perché ci si aspettava che la Galleria venisse chiusa, viste le precedenti situazioni di disagio e l’allerta maltempo data da ieri. Genzano, un grosso albero è stato colpito da un fulmine nel quartiere residenziale delle Ville di Nemi, andando completamente bruciato, sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco di Velletri che hanno delimitato l’area e tagliato le parti pericolanti e bruciate dal fulmine del grosso albero.

