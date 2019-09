Prima “Soldi”. Poi “Calipso”. Adesso “Barrio”. Per Mahmood, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, è un momento d’oro. Da poche ore è on line anche il video della nuova canzone. Che già ha tutto il sapore del tormentone. Il brano è stato scritta da Mahmood e Davide Petrella, prodotta dal duo Charlie Charles e Dardust: lo stesso duo che ha realizzato anche “Calipso”, canzone in gara per la Power Hits Estate di RTL 102.5 8 che si terrà il prossimo 9 settembre all’Arena di Verona.

Chi è Mahmood: tutto quello che c’è da sapere sul vincitore del Festival di Sanremo 2019

Soldi: la canzone di Mahmood a Sanremo 2019 | Testo e significato

Barrio è una parola spagnola che significa quartiere popolare. “Per me la periferia è la normalità e nel brano parlo di amicizie, amori e relazioni”, aveva raccontato il cantante qualche giorno fa al Corriere della Sera. “E di come ormai anche chi la vedeva come inferiore stia imparando ad apprezzarla”. Mahmood, visto il successo degli ultimi mesi, girerà l’Europa in tour da ottobre, con otto date nelle principali capitali.

Sanremo 2019, altro che non amato dal popolo: Mahmood è primo in tutte le classifiche

Ecco il videoclip di Barrio



Ecco il testo della nuova canzone di Mahmood.

Io sto coi miei fra’, ah La mia famiglia, solo la mia gen- A mio parere non sei mio paren- Urlo perché chiuso in una paret- Prego nei miei fra’, ah Nella mia donna che ha un culo che parla Non la tua bocca che è un culo che parla Mi fido di ogni solo la mia banda Io sto coi miei fra’

Giù con Diego, giù con Mostro

Io dimostro mentre tu lo posti

Nuova scuola invece tu l’opposto

Cerca le palle chi è rimasto sotto

Chi vuole farle o chi vuol diventare come un genitore incapace

Chiudo i nemici dentro quel garage

Le rime non fanno da padre per questo mon frero

Devo lasciare il segno, oh

Come il taglio nell’ero, ah

Una lama nel legno, oh

Odio questo sistema, ah

E odio non vuole pace e

Anzi spara spara

Questi ragazzini fuori dalle gabbie

Dopo i magazzini

Farò ciò che vuoi

Yeah

Riempiremo la terra con le nostre bare

Il cielo con la nostra aria sporca

Non ci sono cuori da amare

Sangue vuole sangue per forza

Prego un’altra volta

Io sto coi miei fra’, ah

La mia famiglia, solo la mia gen-

A mio parere non sei mio paren-

Urlo perché chiuso in una paret-

Prego nei miei fra’, ah

Nella mia donna che ha un culo che parla

Non la tua bocca che è un culo che parla

Mi fido di ogni solo la mia banda

Io sto coi miei fra’

Le notte passateci in cella

Resto connesso alla zona, connesso alla melma

Resto connesso alla gente

Disperso per ogni agente in caserma

Legge di strada che butta in faccia

Due anni bevuto il dolore di feccia diretto dal barrio

Hombre te mato

Mira el cuchillo que tiene mi hermano

Chiedi di me nella zona

Ho il ghiaccio sopra il mio Daytona

Metto Gucci perché vuoto dentro ti rende più debole ogni sentimento

Libera tutti i miei cani

Ora più affamati

Per strada soldati, al collo i carati

Ceffi tatuati, ma i morti ammazzati

Tiro di box, solo due pom pom

Il mio amico giù sembra fa ra ra ra

Con la tua troia faccio tu tu tu

Sulla tua squadra boom boom

Ho perso il mio odio

Perché prendo odio

Tu vali poco, con Shiva domiamo ‘sto fuoco

Yeah

Riempiremo la terra con le nostre bare

Il cielo con la nostra aria sporca

Non ci sono cuori da amare

Sangue vuole sangue per forza

Prego un’altra volta

Io sto coi miei fra’, ah

La mia famiglia, solo la mia gen-

A mio parere non sei mio paren-

Urlo perché chiuso in una paret-

Prego nei miei fra’, ah

Nella mia donna che ha un culo che parla

Non la tua bocca che è un culo che parla

Mi fido di ogni solo la mia banda

Io sto coi miei fra’

Le uniche sono le frasi incise con le unghie di chi prova a uscire

Le notte si fanno più fredde, più lunghe

Le pare, le barre, le canne, la bile

L’amore da dare, l’amore da dire

L’atroce morire, il mio dolce volare nel bene e nel male

Con Paolo e con Mire

Conservo e consumo mia madre e mio padre

Mi servono a niente le cose che dici

Cose che scrivi sul sito di merda

Che poi alle serate sguardo alle radici

Due amici che fanno la guerra

Mi dicevi: “Stiamo uniti” e sei sparito

Nel momento che hai trovato buono

Quando hai avuto schifo per te stesso

Allora sì che fosse sei tornato uomo

Dicevano sempre di me

Puntavano il dito sui miei fra’

Da quando Nerone era ceiba

Io che ancora scrivevo mesia

Non puoi parlare di rap game

Adesso che ‘sti fake l’hanno resa tesa

Prima era una cosa seria

Tocca mangiarsi la scena

Io sto coi miei fra’, ah

La mia famiglia, solo la mia gen-

A mio parere non sei mio paren-

Urlo perché chiuso in una paret-

Prego nei miei fra’, ah

Nella mia donna che ha un culo che parla

Non la tua bocca che è un culo che parla

Mi fido di ogni solo la mia banda

Io sto coi miei fra’

Prego nei miei fra’

(Prego nei miei fra’)

Io sto coi miei fra’