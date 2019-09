Prima “Soldi”. Poi “Calipso”. Adesso “Barrio”. Per Mahmood, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, è un momento d’oro. Da poche ore è on line anche il video della nuova canzone. Che già ha tutto il sapore del tormentone. Il brano è stato scritta da Mahmood e Davide Petrella, prodotta dal duo Charlie Charles e Dardust: lo stesso duo che ha realizzato anche “Calipso”, canzone in gara per la Power Hits Estate di RTL 102.5 8 che si terrà il prossimo 9 settembre all’Arena di Verona.

Chi è Mahmood: tutto quello che c’è da sapere sul vincitore del Festival di Sanremo 2019

Soldi: la canzone di Mahmood a Sanremo 2019 | Testo e significato

Barrio è una parola spagnola che significa quartiere popolare. “Per me la periferia è la normalità e nel brano parlo di amicizie, amori e relazioni”, aveva raccontato il cantante qualche giorno fa al Corriere della Sera. “E di come ormai anche chi la vedeva come inferiore stia imparando ad apprezzarla”. Mahmood, visto il successo degli ultimi mesi, girerà l’Europa in tour da ottobre, con otto date nelle principali capitali.

Sanremo 2019, altro che non amato dal popolo: Mahmood è primo in tutte le classifiche

Ecco il videoclip di Barrio, nuova canzone di Mahmood



Ecco il testo della nuova canzone di Mahmood:

Dicevi sempre: “Vattene via

Che non mi importa più di te”

Che te la scrivo a fare una poesia

Se brucerai le pagine

Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli

Zingari come diamanti tra gang latine

Morire, morire per te, eh

Non serve a nulla perché, eh

Lascerò il mare alle spalle

Cadendo su queste strade

Ti chiamavo, mi dicevi

Cercami nel barrio

Come se, come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere per ballare con me

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre

Guido veloce, cambio corsia

Ma non per arrivare a te

Se devo scalare la tua gelosia

Preferirei una piramide

Bevevo acqua con Oki

Soltanto per calmarmi

Giocavo coi videogiochi per non uscire

Morire, morire per te, eh

Non serve a nulla perché, eh

Lascerò il mare alle spalle

Cadendo su queste strade

Ti chiamavo, mi dicevi

Cercami nel barrio

Come se, come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere per ballare con me

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre

Sai che l’ultimo bacio è più facile

Poi cadiamo giù come Cartagine

Mai, non sparire mai come Iside

Mai, mai

Cercami nel barrio

Come se, come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere per ballare con me

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Barrio

Tanto suona sempre il barrio